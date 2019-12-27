16 песиков, которые весь год пытались быть хорошими мальчиками. Но не всегда получалось

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Каждый песель априори хороший мальчик. Но бывают моменты, когда брови хозяина недовольно хмурятся, а с языка вот-вот готовы сорваться строгие слова. Потому что кто же будет рад, когда его собака саботирует обязанности охранника, раскурочивает подушки или подбирает на улице всякую дрянь?

И все же мы в AdMe.ru уверены, что, несмотря на все проделки, каждый песик в этом году вел себя хорошо и заслужил в подарок новый мячик под елку. И герои этой статьи не исключение.

1. «Завел собаку, чтобы она охраняла дом, но вдруг...»

2. «Я повторяю вопрос: что у тебя во рту?»

3. Видимо, надо его полить

4. Самое удобное место в квартире

5. Табличка сообщает о злых псах, но что-то не слишком похоже

6. «Услышал, как старший лабрадор плачет. Вышел и увидел, что его младший брат заблокировал лестницу»

7. «Решил проверить песеля на охранные качества. Подослал к нему приятеля. Тот прислал это фото. Кажется, тест на профпригодность провален»

8. Кажется, кое-кто не слишком любит Новый год

9. Он только что заперся в машине

10. «Самый свирепый зверь, которого я когда-либо видел»

«Берегитесь нападения собаки».

11. Отобрал у сестры мяч, да еще и навалился сверху

12. «Надеюсь, ему хоть немного стыдно»

13. Сладкий сон на посту

«Опасно! Сторожевые собаки».

14. С Рождеством, хозяйка!

15. Когда бороться по-другому уже просто нет сил

16. Хитрый собакен