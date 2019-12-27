16 песиков, которые весь год пытались быть хорошими мальчиками. Но не всегда получалось
Каждый песель априори хороший мальчик. Но бывают моменты, когда брови хозяина недовольно хмурятся, а с языка вот-вот готовы сорваться строгие слова. Потому что кто же будет рад, когда его собака саботирует обязанности охранника, раскурочивает подушки или подбирает на улице всякую дрянь?
И все же мы в AdMe.ru уверены, что, несмотря на все проделки, каждый песик в этом году вел себя хорошо и заслужил в подарок новый мячик под елку. И герои этой статьи не исключение.
1. «Завел собаку, чтобы она охраняла дом, но вдруг...»
2. «Я повторяю вопрос: что у тебя во рту?»
3. Видимо, надо его полить
4. Самое удобное место в квартире
5. Табличка сообщает о злых псах, но что-то не слишком похоже
6. «Услышал, как старший лабрадор плачет. Вышел и увидел, что его младший брат заблокировал лестницу»
7. «Решил проверить песеля на охранные качества. Подослал к нему приятеля. Тот прислал это фото. Кажется, тест на профпригодность провален»
8. Кажется, кое-кто не слишком любит Новый год
9. Он только что заперся в машине
10. «Самый свирепый зверь, которого я когда-либо видел»
«Берегитесь нападения собаки».
11. Отобрал у сестры мяч, да еще и навалился сверху
12. «Надеюсь, ему хоть немного стыдно»
13. Сладкий сон на посту
«Опасно! Сторожевые собаки».
14. С Рождеством, хозяйка!
15. Когда бороться по-другому уже просто нет сил
16. Хитрый собакен
Фото на превью Senji06 / reddit