16 ярких доказательств того, что ложь поджидает нас на каждом шагу
В каждом из нас уживается несколько личностей. Иногда это ребенок, которому хочется шалить, причем абсолютно безнаказанно, иногда — бездельник, чьей лени позавидовал бы лежебока Емеля из русской народной сказки. А порой мы «включаем» перфекциониста, желая выглядеть на все сто. Но нередко в каждой из этих ролей можно потерпеть фиаско, ведь тайное, как ни крути, всегда становится явным.
Мы в AdMe.ru уверены, что у любого человека в жизни была история, которую можно описать тремя словами: «шалость не удалась». Герои нашей сегодняшней подборки — отчаянные креативщики и любители розыгрышей, которых удалось вывести на чистую воду.
1. Снег растаял, и теперь тайна ворованных носков раскрыта
2. Когда спутниковые тарелки строго запрещены, но ты не привык сдаваться
3. «Моя кошка, крепко уснувшая с последним кусочком пазла в лапе. Мы искали его 10 минут»
4. «Мой пес украл головку щетки для мытья посуды»
5. «Кажется, я понял, кто уничтожил мой поролоновый матрас с эффектом памяти...»
6. Когда люди задействуют 100 % своего мозга
«Купите два за £ 2,50». «Стоимость: £ 1,10».
7. Доставщик прикрыл посылку ковриком, чтобы обмануть потенциальных воров
8. Когда нарушил устав и тебя заметили
9. Когда хочешь, чтобы айфон был у тебя хотя бы на фото
10. Хотела поесть из мусорки, но что-то пошло не так
11. Женское коварство вышло на новый уровень
12. «Не хочу спешить с выводами, но кажется, что он мне изменяет»
13. «Сказала племяннику, что мне нельзя мороженое. Он запер нас в ванной и шепнул: „Я достал нам с тобой фруктовый лед, съедим его здесь, чтобы мама не узнала“»
14. Оказалось, что этот замороженный йогурт буквально пуст внутри
15. «Я думал, на моей папайе устроили пир какие-то летучие мыши, питающиеся фруктами»
16. Неплохая попытка маскировки, но нет
А в каких ситуациях вы ловили кого-то на лжи?