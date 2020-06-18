16 неожиданных фото животных, у которых есть дела поважнее позирования перед камерой
Есть животные, которые словно созданы для любования: что бы они ни делали, остаются грациозными и изящными. А вот некоторые звери живут собственной жизнью, и на попытки фотографов снять их во всей красе им абсолютно наплевать. Но зато результат погони за красивым кадром способен прославить вас на весь интернет.
Мы в AdMe.ru вдоволь насмеялись, глядя на эти снимки, а теперь хотим развеселить и вас. А в конце статьи вас ждет бонус — очень модная курица.
1. «Даю тебе одну минуту, чтобы убраться с моего газона»
2. «Мой кролик каждое утро выглядит как после бурной вечеринки»
3. «Так вот почему из моей лейки не текла вода: кое-кто превратил ее в теремок»
4. «Дал собаке поиграть втулку от туалетной бумаги. Она зажала трубку в пасти и стала шумно дышать через нее»
5. «Возил своего хомяка на осмотр в ветклинику. Вот фото, которое прикрепили к его документам»
6. Фейспалм в исполнении белки
7. Застрял
8. «Проснулся утром и обнаружил лису, дрыхнущую на моем батуте»
9. «Наш кот Плуто обожает играть с бумажными пакетами»
10. Когда сладко спишь, со стороны это выглядит так
11. «В пасти моей собаки недостаточно места и для языка, и для мячика»
12. Он любит помогать по хозяйству
13. Так выглядит рай для хаски
14. Коты — это не просто жидкость, а настоящий бурный поток
15. Когда прыгал-прыгал и что-то чуток подустал
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А у вас есть неудачные фото ваших питомцев, которые оказались невероятно смешными?
Фото на превью Cedrick Louault / Crap wildlife photography / Facebook