16 неожиданных фото животных, у которых есть дела поважнее позирования перед камерой

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Есть животные, которые словно созданы для любования: что бы они ни делали, остаются грациозными и изящными. А вот некоторые звери живут собственной жизнью, и на попытки фотографов снять их во всей красе им абсолютно наплевать. Но зато результат погони за красивым кадром способен прославить вас на весь интернет.

Мы в AdMe.ru вдоволь насмеялись, глядя на эти снимки, а теперь хотим развеселить и вас. А в конце статьи вас ждет бонус — очень модная курица.

1. «Даю тебе одну минуту, чтобы убраться с моего газона»

2. «Мой кролик каждое утро выглядит как после бурной вечеринки»

3. «Так вот почему из моей лейки не текла вода: кое-кто превратил ее в теремок»

4. «Дал собаке поиграть втулку от туалетной бумаги. Она зажала трубку в пасти и стала шумно дышать через нее»

5. «Возил своего хомяка на осмотр в ветклинику. Вот фото, которое прикрепили к его документам»

6. Фейспалм в исполнении белки

7. Застрял

8. «Проснулся утром и обнаружил лису, дрыхнущую на моем батуте»

9. «Наш кот Плуто обожает играть с бумажными пакетами»

10. Когда сладко спишь, со стороны это выглядит так

11. «В пасти моей собаки недостаточно места и для языка, и для мячика»

12. Он любит помогать по хозяйству

13. Так выглядит рай для хаски

14. Коты — это не просто жидкость, а настоящий бурный поток

15. Когда прыгал-прыгал и что-то чуток подустал

Бонус: фотосессия с модным аксессуаром