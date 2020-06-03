16 наглых мордашек, которые не слышали о хороших манерах

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Некоторые животные — еще те пушистые нахалы, которым нет дела до личных границ, права собственности и норм приличия. Но мы продолжаем любить этих милашек и прощаем им мелкие шалости.

Авторы AdMe.ru поступают точно так же — одновременно злятся на шкодников и умиляются их фотографиям.

1. «Отвернулся на 5 секунд»

2. «Собирался испечь пирог»

3. «Я попробую, спасибо»

4. «Мой кот — машина для уничтожения коробок»

5. «Помогает мне набирать текст»

6. «Я не дал своим собакам угощения, и они отомстили»

7. Только посмотрите на нее!

8. «Да, я знаю, что ты писал»

9. «И так каждый раз, когда я рисую»

10. «Смотри на меня!»

11. Кусь!

12. «О, это было твое место?»

13. «Когда я пытаюсь сесть за работу»

14. Потому что доброе утро

15. Все пропало

16. «Поймал вора, который украл мой десерт»