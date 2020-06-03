16 наглых мордашек, которые не слышали о хороших манерах
Некоторые животные — еще те пушистые нахалы, которым нет дела до личных границ, права собственности и норм приличия. Но мы продолжаем любить этих милашек и прощаем им мелкие шалости.
Авторы AdMe.ru поступают точно так же — одновременно злятся на шкодников и умиляются их фотографиям.
1. «Отвернулся на 5 секунд»
2. «Собирался испечь пирог»
3. «Я попробую, спасибо»
4. «Мой кот — машина для уничтожения коробок»
5. «Помогает мне набирать текст»
6. «Я не дал своим собакам угощения, и они отомстили»
7. Только посмотрите на нее!
8. «Да, я знаю, что ты писал»
9. «И так каждый раз, когда я рисую»
10. «Смотри на меня!»
11. Кусь!
12. «О, это было твое место?»
13. «Когда я пытаюсь сесть за работу»
14. Потому что доброе утро
15. Все пропало
16. «Поймал вора, который украл мой десерт»
Вы встречали таких же проказников? Если да, показывайте их фото в комментариях.