16 мужчин, готовых на все ради питомцев, которых они «никогда не хотели»

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Как бы странно это ни звучало, нам нужно принять один факт: некоторым людям не слишком нравится находиться рядом с животными. Их отношения с каким-либо домашним любимцем кажутся натянутыми или вообще отсутствуют. Настолько, что невозможно представить, чтобы они сами когда-либо делили дом с четвероногим другом. Но как бы они ни отрицали свою любовь к животным, часто эта битва оказывается заранее проигранной.

Редакция AdMe.ru приведет вам неоспоримые доказательства того, что обаянию наших пушистых друзей невозможно противостоять. Кстати, в конце статьи вы найдете бонус, где еще больше милых историй.

1. «Мой папа, который не хотел кошку, показал Лукасу каждый предмет из своего недавнего похода за продуктами, потому что „он хочет посмотреть, что мы купили“»

2. «Мой отец очень расстроился, когда мы с сестрой переехали, но категорически отказался заводить собаку. Моя мама все равно привела одну в дом. Это они сейчас»

3. Просто еще один отец в окружении животных, которых он никогда не хотел

4. В правиле «никаких собак в постели» появилось исключение

5. От папы, который не хотел питомца, до питомца, который не хочет папу

6. «Кто я, по его мнению? Его отец? Полагаю, что да»

7. «Папа: „Нет, я не хочу животных дома. Кто будет о них заботиться, пока мы в отпуске?“ Также папа: делится своей семгой»

8. «„Зачем тебе в доме грызун?“ — сказал мой отец почти 4 года назад, когда мы завели шиншиллу. Теперь он пользуется каждым удобным случаем, чтобы посмотреть с ней телевизор»

9. «Это мой друг, который говорил: „Зачем тебе кошка, у меня же аллергия!“ Теперь он бегает лаять, как собака, когда другие кошки нападают на мою в саду. Поэтому она постоянно ждет, когда наконец услышит его машину»

10. «Папа: „Я не хочу животных, хватит приставать ко мне с этим“. Также папа: „Пожалуйста, уедьте уже в отпуск, чтобы я снова мог посидеть со своим внуком“»

11. «Моему отцу пришлось присмотреть за моим котом на прошлой неделе. Теперь он отказывается заводить другого питомца. К моменту, когда я вернулась, он превратил всю террасу в игровую площадку для кота»

12. «Застала его, когда он обнимал нашего огромного пса, которого не хотел заводить, а еще пел ему песню собственного сочинения»

13. Он отказывается вставать, потому что «у нее был долгий день, и ей нужно вздремнуть»

14. От «да это даже не собака» до совместных танцев

15. От «нам в доме не нужна крыса» до «не забудь его подушку, ему холодно сидеть в тележке»

16. «Мой папа читает новости с „этой собакой“»

Бонус: еще больше историй о мужчинах и котах

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Случались ли подобные истории в вашей семье? Верите ли вы в то, что любой человек рано или поздно способен полюбить домашних животных?