16 моментов, когда люди перепутали все и всех насмешили

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Каждый человек хоть раз попадал в досадную ситуацию, когда он что-то путал. Обычно это довольно неприятно, но иногда в такой момент просто невозможно не рассмеяться. AdMe.ru собрал подобные смешные случаи, которые одназначно сделают ваш день.

1. Черный кот

Один мужчина обеспокоился сменой поведения своего питомца и решил проверить его у ветеринара. Тот диагностировал тревогу и выписал лекарств на $ 130. Ни мужчина, ни врач не знали: все дело в том, что это совсем другое животное, просто похожее на питомца мужчины. Открылось это, когда его настоящий кот соизволил вернуться домой после продолжительной отлучки. Что же это за черный «самозванец», о котором долгое время заботился наш герой? Пожалуй, мужчине стоило насторожиться, когда однажды к нему зашел сосед, искавший свою пропавшую черную кошку. «Извини, друг, в доме только мой кот», — ответил тогда ничего не подозревавший мужчина.

2. Будильник

«Теперь я понимаю, почему мой будильник не зазвонил в 9:30».

3. Невысокий вьетнамец

На конференции предпринимателей во Вьетнаме с британской баронессой Мишель Мон приключился конфуз. После ее выступления перед 3-тысячной аудиторией на сцену поднялся 22-летний вьетнамец маленького роста, чтобы вручить основательнице бренда нижнего белья букет. А та... подхватила его на руки, приняв за ребенка.

4. Леголенд

Очевидно, 2-летний мальчик принял за живых людей игрушечную толпу в Леголенде.

5. Тюремное заключение

24-летний Росс Лебло провел под стражей 3 дня буквально ни за что. Оказалось, полиция приняла за метамфетамин... кошачий наполнитель. Остановив машину Росса, стражи порядка обнаружии в старом носке некое вещество, показавшееся им запрещенным. На самом деле таким образом Лебло спасал окна в машине от конденсата.

6. Дверь

Когда купил на разборке дверь. Поставил и удивился.

7. Печеньки

Вот что может произойти, когда пробуешь себя в кулинарном искусстве в нетрезвом состоянии.

8. Туфли

«Поняла, что что-то не так, когда уже пришла на работу». По крайней мере, цвет один и тот же.

9. Док-станция

«Брат пожаловался, что его док-станция в машине не работает, а только царапает экран айфона. Я спросил, все ли правильно он делает, и попросил выслать фото».

10. Сахар

Бесит, когда покупаешь гречку, а в упаковке вместо риса оказывается овсянка.

11. Сидней

Парень хотел посетить солнечную Австралию, а очутился в заснеженной Канаде в шортах и с летним багажом. Как так вышло? Просто нидерландец Милан Шиппер купил билет на самолет не в тот Сидней: оказывается, в Северной Америке есть одноименный город. Неладное он начал подозревать только тогда, когда его самолет из Амстердама приземлился в Торонто, где должна была быть пересадка.

12. Кофейный стаканчик

Иногда на стаканчике кофе можно увидеть свое имя в неожиданной вариации.

13. История одного фото

Это широко известное фото получилось из-за того, что мама мальчика перепутала День пижамы и День ежегодной фотографии. Ребенок, понятное дело, не слишком доволен тем, что его запечатлели на снимке в ночном костюмчике с Губкой Бобом.

14. Белый пес

У женщины по имени Терри живет собачка Дью породы джек-рассел-терьер, которая иногда, пугаясь фейерверков, убегала и терялась. Однажды Терри увидела в соцсетях сообщение о том, что по городу бродят две собаки-«потеряшки». Она точно не знала, где находится ее питомец и не убежал ли он снова. Поэтому она отправила фото одной из увиденных собак сыну с вопросом: «Наш Дью дома?» Парень был очень озадачен: все потому, что собака на фото даже отдаленно не была похожа на их маленького Дью, а больше напоминала огромного полярного медведя. Сын рассказал о бдительной маме, которая не в курсе, как выглядит ее собака, в твиттере, и широкий резонанс помог тем двум потерянным собакам вернуться домой.

15. Италия

Когда за короткий промежуток времени осматриваешь слишком много городов и стран, легко запутаться в достопримечательностях и перестать понимать происходящее. То ли Рим, то ли Пиза — неважно: главное, Италия.

16. Выпускной

My dad legit filmed the wrong girl going down the isle at my graduation 😂😂😂 sums up my Dad 😩🎓 pic.twitter.com/LrfgLHUlx1 — Georgia Wilde (@GeorgiaBabyyy) July 20, 2017

Англичанка опубликовала в своем твиттере видео, которое сделал отец на ее выпускном, изрядно повеселив свою дочь.«Мой папа стал снимать на камеру другую девушку, перепутав со мной».