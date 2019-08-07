16 котов, которые трудятся, несмотря на то что у них лапки

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Кошки считаются самыми ленивыми домашними животными. И это неудивительно: хвостатые спят по 15–20 часов в сутки. Однако существуют коты-работяги, которые не могут сидеть на одном месте: они нашли реальную работу и трудятся наравне с людьми. Про этих питомцев не скажешь, что они зря едят свой корм.

AdMe.ru составил список самых трудолюбивых котиков в мире. А в конце вас ждет бонус — кот, который зарабатывает на жизнь преступным путем.

1. Сэр Филимон — старший мяучный сотрудник Выборгского замка

Филимон пришел в выборгский музей-заповедник в 2015 году и решил, что будет там жить. Однако кот не сидит сложа лапки — он ловит мышей, собирает пожертвования, фотографируется с посетителями и следит за порядком в замке. Недавно Филимон получил настоящую трудовую книжку, и теперь он официально старший мяучный сотрудник музея.

Так проходят рабочие будни кота Филимона: он присутствует на всех крупных мероприятиях в замке Выборга.

2. Радеменес — медбрат в приюте для животных

Радеменес попал в польский приют для животных в возрасте 2 месяцев. У котенка было жуткое воспаление легких, и владельцы решили усыпить его, чтобы прервать мучения. Однако местный ветеринар вылечила малыша, и в благодарность ей Радеменес стал работать медбратом. Сегодня кот помогает тем, кто попал в беду: он сопровождает животных на операциях и успокаивает их во время страшных процедур вроде капельницы.

3. Эрмитажные коты — квалифицированные специалисты по борьбе с крысами

Коты Эрмитажа — невидимая гвардия, которая охраняет наше культурное наследие. Хвостатые следят за тем, чтобы полчища крыс не оккупировали Зимний дворец. Говорят, что первого кота привез Петр I, а потом Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов» из Казани.

В Эрмитаже обожают котов, но люди постоянно подкидывают сюда новых пушистиков. Музею никак не справиться с четырехлапым войском, поэтому некоторых животных можно (и нужно) забрать домой. На этой странице в инстаграме работники музея пристраивают эрмитажных котов.

4. Ларри и Палмерстон — высокопоставленные мышеловы

По старой традиции коты постоянно живут в резиденции британских премьер-министров и уничтожают крыс и мышей. Ларри попал на Даунинг-стрит из приюта в 2011 году и стал любимцем публики. Однажды он обрушил рейтинг премьер-министра Дэвида Кэмерона. Ходили слухи, что тот не любит котика, и рейтинг политика пополз вниз, да так, что ему пришлось заверять журналистов в своей искренней любви к мышелову. Ну и кто теперь хозяин на Даунинг-стрит?

В апреле 2016 года у Ларри появился конкурент в битве за сердца публики: британский МИД тоже завел кота. Палмерстона взяли из приюта и назначили на должность главного специалиста по мышам. Между Ларри и Палмерстоном постоянно происходят конфликты: коты пытаются прорваться на территорию «противника» и устраивают настоящие бои на радость журналистам.

5. Феликс — старший инспектор на железнодорожной станции

Кошка по кличке Феликс целыми днями патрулирует железнодорожную станцию Хаддерсфилд в поисках нарушителей. Она появилась здесь несколько лет назад и быстро сделала карьеру, из простой вокзальной кошки став инспектором станции. Феликс — настоящая знаменитость: у нее стотысячная армия поклонников на Facebook. К тому же кошка стала героиней книги, активно занимается благотворительностью и помогает пристраивать бездомных сородичей.

6. Мару — успешный блогер

Мару - один из первых котов-блогеров. Он вместе со своей хозяйкой начал выпускать ролики в далеком 2008 году и на сегодняшний день собрал 325 млн просмотров. Что такого делает этот кот? В роликах Мару сидит в коробках или с невозмутимой мордочкой наблюдает за происходящим вокруг. Словом, кот просто великолепен и уже получил строчку в Книге рекордов Гиннесса как самое популярное животное в мире.

7. Дерт — работник исторической железной дороги

Кошка Дерт (от англ. Dirt — «грязь») живет на исторической железной дороге в пустыне Невады. Она родилась 11 лет назад среди паровых поездов и угольных машин. Мама-кошка рано бросила нашу героиню и не научила ее как следует умываться. Дерт обожает валяться в угольной пыли и опилках. Пожалуй, это самая грязная кошка на свете. Однако ее поклонников это не смущает: с момента появления Дерт депо стало очень популярно и люди едут за сотни километров, чтобы увидеть старые паровозы и кошку-грязнулю.

8. Орео — психолог в доме престарелых

«Всем посетителям необходимо записаться».

Однажды черно-белая кошка проникла в дом престарелых и решила остаться в нем навсегда. Орео помогает пожилым людям: приходит помурчать на колени, греет кресла, чтобы бабушкам и дедушкам не было холодно, и поднимает боевой дух пациентов. Кроме того, кошка внимательно наблюдает за работой персонала и иногда подменяет медсестер на посту.

9. Сникерс — констебль новозеландской полиции

Сникерс борется с преступностью в новозеландском городе Вангапараоа. Кот попал на службу в возрасте 3 месяцев и с тех пор участвует в лекциях для детей, да и просто украшает собой быт полицейских.

10. Свиттарт — мэр города

В американском городке Омена есть давняя традиция: на ключевые политические посты здесь избираются животные. Так, в 2018 году мэром стала кошка Свиттарт (от англ. Sweet Tart — «сладкий пирожочек»), первым вице-мэром назначен пес Диабло, пресс-секретарем — козел Харли. Специальным помощником по проблемам мяса птицы стал цыпленок Пенни. Теперь в течение 3 лет животные будут «руководить» городом.

11. Брайан — смотритель на крикетном поле

Вообще-то Брайан — свободный кот и привык жить на воле. Но однажды он забрел на крикетное поле в Сомерсете (Англия) и «заболел» игрой. Теперь Брайан наблюдает за всеми матчами местной команды, успокаивает разбушевавшихся болельщиков и фотографируется с поклонниками.

12. Пебблс — работник Университета Эссекса

Пебблс живет в Университете Эссекса. В ее обязанности входит встреча новых студентов, посещение лекций и проверка библиотеки. Работники университета сообщают, что самые любимые дисциплины кошки — бизнес и менеджмент. Возможно, именно на этих лекциях Пебблс набралась опыта и теперь с успехом продает кружки и магниты со своим изображением. У Пебблс есть регистрационная карточка, которая позволяет ей спать в общежитии, но кошка плевала на бюрократию и отдыхает там, где ей вздумается.

13. Доркинс — кошка-резидент в церкви

Доркинс живет в соборе Саутварк на южном берегу Темзы уже много лет и занимает должность кота-резидента. Это значит, что пушистая красавица просто спит на всех доступных поверхностях и наблюдает за прихожанами и туристами. В 2013 году Елизавета II посетила собор, но Доркинс проспала визит и даже не вышла повидать королеву.

14. Марай — швейцар в музее

Марай пришел в серпуховский музей в 2014 году и остался здесь работать. Кота официально приняли в музейную семью, предоставили мягкую постель и регулярно кормили. Марай исполнял обязанности швейцара — встречал сотрудников и гостей, громко мяукал у дверей, а еще раздавал интервью журналистам. К сожалению, через 2 года кот пропал. Его судьба неизвестна: то ли у него закружилась голова от свалившейся славы, то ли кто-то приютил рыжика.

15. Дебет и Кредит — офисные котики

В транспортной компании Огайо живут сестра и брат — коты Дебет и Кредит. Сотрудники предприятия приютили малышей, чтобы скрасить будни коллектива. Однако через пару месяцев коты получили звание лучших сотрудников и с тех пор трудятся не покладая пушистых лапок.

Так проходит рабочий день Дебет и Кредита.

16. Йеспер — норвежский ездовой кот

Йеспер живет в норвежском городе Хедмарк и ведет насыщенную жизнь. Кот гуляет по лесам, воспитывает лошадей в конюшне и не прочь поваляться на травке. Но больше всего он любит снег: Йеспер катает туристов на лыжах, чем и заслужил звание главного ездового кота Норвегии.

Бонус: пока одни коты работают, другие нарушают закон. Познакомьтесь с Тео, он клептоман

«Кот-взломщик из Ипсвича украл деньги у молочника».

Кот из Британии Тео давно прославился в интернете благодаря своим криминальным талантам. Тео крал рождественские украшения и игрушки у соседей и приносил их своей хозяйке Рэйчел. Вся округа знала о преступных наклонностях кота, но не обижалась на мелкие шалости, и Тео выходил сухим из воды. Однако недавно он превзошел себя — принес домой пакетик с деньгами. Оказалось, это была плата молочнику, которую рассеянные соседи оставили на крыльце. Хозяйка кота вернула деньги, и хвостатый преступник снова избежал наказания.

Чем занимаются ваши кошки? Может быть, они целый день спят, а в 5 утра скачут по квартире или же у ваших любимцев есть таланты не хуже, чем у героев нашей статьи?