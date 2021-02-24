16 историй про питомцев, которые отличились интеллектом и сообразительностью
Чаще всего питомцы удивляют нас странноватыми поступками и решениями, которые становятся источником бесконечного количества комических ситуаций. Однако порой происходит и нечто прямо противоположное — они правильно понимают нас с полунамека, помогают в решении каких-то проблем, а иногда даже пользуются своим интеллектом, чтобы проучить нас или обвести вокруг пальца.
Мы в AdMe.ru обожаем истории про питомцев и их причуды за то, что при их прочтении невозможно не улыбнуться. Поэтому решили чуть-чуть поднять настроение и вам.
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Делали ремонт у мамы летом с сестрой, и наша такса все лето ходила в продуктовый каждый день: хлеб, пакет молока и стаканчик пломбира ей лично. Покупки — в собачий рюкзак.
Сначала познакомила ее со всеми продавцами и объяснила, что зовут ее Соня, каков будет ее ежедневный заказ и какое мороженое она ест. Отлично сработало — ни одного сбоя. Идти ей квартал. В очереди ждала и свой пломбир ела на месте, хлеб и молоко домой несла. Очень экономила нам время. В то лето она была звездой, ее снимали. © Ideer
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Когда-то у нас был один пугающе умный кот. Он мог открывать двери и пользоваться переключателями. Еще он часто открывал дверцы кухонных шкафов и сидел в кастрюлях. Из-за этого муж решил установить детские защитные замки. Кот сел и наблюдал, как он прикрепляет их и тестирует. А затем, сохраняя зрительный контакт, подошел и открыл замок с первого раза. Остальные защелки муж даже не стал устанавливать. Мы просто каждый раз мыли кастрюли и сковородки перед использованием. © pro_ajumma / Reddit
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В квартире завелись мыши. Судя по косвенным признакам, лезут из ванной. Замазал цементом все дыры в стенах, что смог найти. На ночь зарядил мышеловку и поставил ее под ванну. Утром встаю — мышеловки нет. Никто из домочадцев не признается, что брал. Взял фонарик, полез под ванну. Мышеловка стоит в полуметре от того места, куда ее ставил, приманки нет, деревяшку явно грызли. С предельной осторожностью протянул руку, только прикоснулся, как мышеловка сработала и ударила мне по пальцам. Скачал и пересматриваю «Том и Джерри». Пальцы болят. © pa100r / Pikabu
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Каждый раз, когда я в душе, мой пес наблюдает за мной и переживает. Похоже, считает, что мне должно быть там грустно, так как он сам ненавидит купаться. И поэтому приносит и бросает в ванну игрушку, чтобы мне было лучше. © badmoodrude / Twitter
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Ни для кого не секрет, что котики очень любят поесть ночью, а вот люди не очень-то любят просыпаться и кормить их. Так вот, наш кот научился будить только меня, да и так незаметно, что я долго думала, что просыпаюсь сама. Причем если проснется мой парень, то вместо еды он получит только порицание. Кот действует как умный будильник: каждый раз, когда я во сне начинаю шевелиться, он мяукает, а если парень, то молчит. И так продолжает, пока я не проснусь. © Ideer
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Мой крысеныш по кличке Руди был в равной степени умный и чертовски ленивый. И у него была привычка: он всегда двигал миску с едой поближе к краю своего гамака. А потом залезал на него, свешивал голову и спокойненько ел лежа. © DickesEnde_r / Reddit
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У меня, кажется, какая-то умная собака. Когда я готовлю есть, то время, пока вода закипает или что-то в этом роде, коротаю за компом. На днях варила кашу для собаки своей. Как обычно, сижу за компом, тут из-за угла морда ее высовывается и кивает в сторону кухни; прихожу — вода кипит. Я кашу засыпала и опять за комп. Как только каша начала привставать, пес опять прибежал с выражением на лице: «Иди и посмотри, а то сгорит все». Понимает, что ему всю эту стряпню есть придется. © Ideer
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Альма, мой лабрадор, наткнулась на стекло и рассекла себе ногу. К давнишней ране на голове прибавилась рваная рана на сгибе колена. Конечно же, мы все ее жалеем, гладим, даем вкусняшки. Ну какое сердце выдержит вот такой взгляд? Девчуля всем своим видом показывает, что страдает. Но все резко меняется, когда я надеваю штаны и тащу свое бренное тело на улицу, захватывая с собой ее. Как видите, на морде не осталось и следа от вселенской печали. © Alexsasha1179 / Pikabu
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Мой пес частенько подлавливает меня и вынуждает встать, чтобы выглянуть в окно и посмотреть, что там творится. А сам в это время занимает мое место. Просто нам обоим нравится одно конкретное кресло. У меня никогда не было собаки умнее. © bethnerdasaurus / Twitter
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Мои два кота спят со мной — один под боком, один на подушке у головы. Засыпаем всегда вместе, но, видимо, всю ночь им не вылежать и под утро они тихонько сваливают. Однако, как только у меня сработает будильник, эти две морды летят ко мне на всех парах и занимают исходные позиции (один по ходу прямо на лету группируется в клубочек, судя по ежеутреннему удару в бок), а когда я открываю глаза — лениво поднимают головы, сонно щурятся, зевают, мол, только проснулись. © Gerda32 / Pikabu
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Лет 15 назад у нас была собака по кличке Мотильда. Мотька была весьма интеллигентная особа, в чьем сердце пылала неистребимая жажда приключений. Поэтому она обожала делать подкопы под забор и убегать в синюю даль, а через пару часов возвращаться домой с невинной мордой. Во время очередного побега мама пошла на рынок. И там увидела ее рядом с бабушками, торгующими пирожками. На морде вселенская тоска, бабульки радостно подкармливают страдающую псину. Увидев маму, она рванула со скоростью торпеды в неизвестном направлении. Вернувшись домой, мама обнаружила Мотильду уже на месте. Она всем своим видом выражала невинность и просила пожрать. © GelbeEule / Pikabu
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В это окно однажды влетел голубь. И теперь, по мнению моей собаки, за ним требуется постоянное наблюдение, и неважно, что оно закрыто. © Tarsiussallius / Twitter
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У меня была очень умная крыса Рамона. Она часто вылезала из клетки через верхнюю дверцу и прибегала к нам, чтобы ее приласкали. Но удивительнее всего было то, что она всегда закрывала дверцу за собой, чтобы остальные трое не могли убежать и спрятаться. Понимала, что тогда время будет потрачено на поиски вместо нежностей. © caffieneandsarcasm / Reddit
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Клянусь, что это правда. В общем, мои коты не могут открыть дверь, но очень хотят на улицу. А собаки могут, но им это неинтересно. Однажды утром я стала свидетельницей такой картины: дверь открыта, коты резвятся в снегу, а собаки едят печенье, которое коты сбросили им с холодильника. © twoscooters / Twitter
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Пользовалась своим котом как детектором лжи. Если сомневалась в человеке, то приглашала его домой на минутку, мол, документы для работы взять. Кот при встрече или ластился к нему, мяукал, или прятался, шипел. К одной личности он даже с завыванием драться полез. Позже выяснилось, что у этого человека серьезное психическое отклонение было. Мой мурлыка честно прослужил «детектором» 18 лет. Ни разу не ошибся! © Ideer
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Мой пес очень любит игрушку конг, которую наполняешь вкусняшками, и собаке нужно играть, чтобы они выпадали. Однажды посреди ночи муж вскочил с кровати от громких стуков. Оказалось, пес понял, что в основном кусочки выпадают, когда игрушка отскакивает от поверхности. Поэтому придумал схему: поднимается с ним по лестнице, сбрасывает со ступенек, спускается, собирая все лакомства по пути, и все сначала. © PancakesxBacon / Reddit
Ваши питомцы наверняка тоже нередко удивляют вас своей сообразительностью. Расскажите нам о самых запоминающихся ситуациях.