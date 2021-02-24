16 историй про питомцев, которые отличились интеллектом и сообразительностью

Ни для кого не секрет, что котики очень любят поесть ночью, а вот люди не очень-то любят просыпаться и кормить их. Так вот, наш кот научился будить только меня, да и так незаметно, что я долго думала, что просыпаюсь сама. Причем если проснется мой парень, то вместо еды он получит только порицание. Кот действует как умный будильник: каждый раз, когда я во сне начинаю шевелиться, он мяукает, а если парень, то молчит. И так продолжает, пока я не проснусь. © Ideer

Мой крысеныш по кличке Руди был в равной степени умный и чертовски ленивый. И у него была привычка: он всегда двигал миску с едой поближе к краю своего гамака. А потом залезал на него, свешивал голову и спокойненько ел лежа. © DickesEnde_r / Reddit

У меня, кажется, какая-то умная собака. Когда я готовлю есть, то время, пока вода закипает или что-то в этом роде, коротаю за компом. На днях варила кашу для собаки своей. Как обычно, сижу за компом, тут из-за угла морда ее высовывается и кивает в сторону кухни; прихожу — вода кипит. Я кашу засыпала и опять за комп. Как только каша начала привставать, пес опять прибежал с выражением на лице: «Иди и посмотри, а то сгорит все». Понимает, что ему всю эту стряпню есть придется. © Ideer