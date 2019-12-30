16 хитрющих питомцев, которые научились обводить своих хозяев вокруг пальца

Мой кот каким-то образом понял, как наполнять ванну. Он научился затыкать слив и дергать ручку, а потом сидел и смотрел, как медленно набиралась вода. Мне потребовались недели, чтобы понять, что происходит. © Mr-Havera / Reddit

Помню, в детстве, когда мы с родителями жили в частном доме, наш пес с возрастом стал слишком ленив, чтобы идти из гостиной к задней двери, поэтому он стал сокращать путь, выпрыгивая на улицу из окна.

У меня кот — переводняк шотландца, но ведет себя так, будто шейх арабский как минимум. Кормили домашней пищей — начал перебирать харчами, стал есть только молочку, вареную курятину без шкурки, печень, колбасу только высших сортов, и то не всю. Перешли на специализированные корма. Ел с удовольствием с месяц. Теперь вон в миске лежат корм и свежий творог, а он, давясь, жрет обычный серый хлеб... © Подслушано

У меня такса. Как и все представители породы, жрет все, что движется и не движется. По молодости на стол повадился залазить. Решили проучить: оставили на столе бутерброд с горчицей. Типа полезет, лизнет и отвадится сам. Оказалось, наши таланты дрессировки уступают упорству таксы — съел все и вылизал тарелку. Мы за него очень испугались, а у него только живот побулькал. © Подслушано