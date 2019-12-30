16 хитрющих питомцев, которые научились обводить своих хозяев вокруг пальца
Питомцы частенько удивляют нас своими повадками: иногда диким непослушанием, иногда, напротив, сильнейшей выдержкой и пониманием ситуации. В большинстве случаев их действия можно спрогнозировать. Но случается, что некоторые животные проявляют нестандартный для них уровень смекалки и изобретательности, чем застают своих хозяев врасплох либо даже умудряются их перехитрить, чтобы получить желаемое.
Мы в AdMe.ru обожаем рассказы пользователей о том, как они уживаются со своими питомцами и с какими оригинальными выходками своих пушистых друзей им приходится сталкиваться. Уверены, что и вас отобранные нами рассказы изрядно повеселят.
- У моего друга был песель, который постоянно сидел в определенном кресле. Я тоже по привычке садился на это место, когда приходил в гости, и ему это явно не нравилось. Поэтому он разработал план: когда я садился в его кресло, он спустя какое-то время шел ко входной двери, как будто хочет выйти на улицу. Но стоило мне встать и подойти туда, чтобы открыть ему, как он бежал обратно в комнату и запрыгивал в кресло. Он постоянно подлавливает меня на этом.
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Каждый раз, когда я закрываю дверь в свою комнату, мой кот подсовывает лапу под дверь и трясет ее, пока не откроет. Вы просто представьте грохот двери в 3 часа ночи. В первый раз я перепугалась до смерти. © RoastyTheToastyGhost / Reddit
- Почти отучила собаку от постели. Но этот хитрец до конца позиции сдавать не намерен. Случается, разобрав себе ложе, ухожу в ванную. Когда возвращаюсь — картина маслом: пес лежит, зарывшись в одеяло, и жалобно смотрит, в глазах читается вопрос: «Может, ты передумала?» Скрепя сердце проявляю жесткость: «Иди на место». Уходит с укором во взгляде, а я потом долго не могу уснуть. Если верить Чехову, то я — человек хороший, ибо перед собакой мне стыдно. © Подслушано
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У меня была кошка, которая научилась открывать холодильник. Более того, мой пес стал тоже просить у нее еды. Поэтому когда она залезала туда, то скидывала и ему что-нибудь вкусненькое. Я все жду тот день, когда они решат свергнуть меня. © wererat2000 / Reddit
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В подростковом возрасте у меня был пес. Как-то раз он отчего-то решил запрыгнуть на диван. Я тут же сказал, что ему сюда нельзя и чтобы шел на свое место. Он вышел, вернулся со своей лежанкой, положил ее на диван и запрыгнул сверху, одарив меня задумчивым взглядом. Что ж, 1:0. © aRealGoose / Reddit
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Покупать стеклянный рабочий стол было ошибкой. © newcleardrew / Reddit
- Мой кот каким-то образом понял, как наполнять ванну. Он научился затыкать слив и дергать ручку, а потом сидел и смотрел, как медленно набиралась вода. Мне потребовались недели, чтобы понять, что происходит. © Mr-Havera / Reddit
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Помню, в детстве, когда мы с родителями жили в частном доме, наш пес с возрастом стал слишком ленив, чтобы идти из гостиной к задней двери, поэтому он стал сокращать путь, выпрыгивая на улицу из окна.
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У меня кот — переводняк шотландца, но ведет себя так, будто шейх арабский как минимум. Кормили домашней пищей — начал перебирать харчами, стал есть только молочку, вареную курятину без шкурки, печень, колбасу только высших сортов, и то не всю. Перешли на специализированные корма. Ел с удовольствием с месяц. Теперь вон в миске лежат корм и свежий творог, а он, давясь, жрет обычный серый хлеб... © Подслушано
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У меня такса. Как и все представители породы, жрет все, что движется и не движется. По молодости на стол повадился залазить. Решили проучить: оставили на столе бутерброд с горчицей. Типа полезет, лизнет и отвадится сам. Оказалось, наши таланты дрессировки уступают упорству таксы — съел все и вылизал тарелку. Мы за него очень испугались, а у него только живот побулькал. © Подслушано
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Мой кот любил спать под напольной лампой в моей комнате, потому что так было теплее. Но свет был слишком яркий, поэтому как-то раз он опрокинул мусорку и лег головой внутрь. А чтобы не было жестко, он принес носок из корзины для белья, чтобы использовать в качестве подушки. В общем, когда я пришел домой, увидел эту картину маслом. © StarManta / Reddit
- Всякое в жизни бывает, многое можно пережить, но мои коты научились открывать холодильник! Лапами цепляют дверь и тянут! И открывают в итоге! Не знаю, как теперь жить дальше. Люблю этих меховых засранцев, но нет сил приходить с работы и находить погрызенные разбросанные по полу кухни продукты и холодильник нараспашку. © Подслушано
- Каждый день, когда мы с братом идем домой из школы, мы видим в окне над гаражом, как наш пес лежит на его кровати, хотя он прекрасно знает, что это запрещено. А когда мы приходим домой, он неизменно лежит на полу за диваном, поднимает голову и смотрит на нас заспанными глазами, будто весь день тут и спал. © Elephant5619 / Reddit
- Бывшая завела любовника и во время моих командировок приводила его домой. Видевшая этот беспредел преданная кошка мстила как могла: метила постель в их процессе, метила вход в квартиру, пытаясь донести до своего хозяина глубину его проблем. И как же мне потом стыдно было перед верным зверьком за то, что ругал и не заступался. © Подслушано
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Моему трехмесячному щеночку однажды попала какая-то дрянь в глаз. Тот слезился, и щенок жмурил его на протяжении нескольких часов. Мне было ее так жаль, что за это время я закормила ее кучей вкусняшек. С тех пор, когда я ем, она клянчит у меня кусочек, жмуря этот глаз. Причем, когда кто-то другой из домашних зовет ее, глаза сразу раскрываются. © FlickerAndFlicker / Reddit
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У нас капает кран в ванной, а кот очень любит воду. Этот мохнатый лайфхакер на ночь ложится в раковину, затыкает попой дырку и кайфует до утра, пока кто-то не проснется на работу и не выгонит из его мокрой зоны комфорта. Кран теперь не ремонтируем умышленно. © Подслушано
С какими примерами впечатляющей сообразительности животных приходилось сталкиваться лично вам?