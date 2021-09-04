16 фото животных-мам и их милейших детенышей, от которых так и веет любовью
Ученые из Университета Лидса определили, что просмотр изображений милых животных способен снизить уровень стресса на 50 %. Представьте, как тепло станет на сердце от фото животных-мам, которые наполнены целым морем чистой любви и безграничной заботы. Тут даже самый черствый сухарь пустит слезу умиления.
Нас в AdMe.ru так сильно тронули фотографии этих мамочек, что мы просто не смогли пройти мимо и не показать их в сегодняшней подборке. А в конце статьи вас ждет бонус: теплая история о том, что мамой для животного может стать даже человек.
1. Мама-кошка закрывает собой котят во время сильного дождя
2. «Итак, в нашем курятнике случилось пополнение. Прямо по расписанию»
3. «Посмотри, что я сделала! Ты гордишься мной?»
4. «На днях застал трогательный момент в зоопарке»
5. «Моя кошка сегодня родила. Она обнимает котят и выглядит очень довольной»
6. С такой большой мамой ничего не страшно
7. Мамина забота проявляется по-разному. Например, можно прикрыть собой малыша от палящего солнца
8. Иногда сидеть на маминой шее ни капельки не стыдно, а очень даже приятно
9. Даже если ты залезешь лапками в миску, никто не посмотрит на тебя косо, ведь рядом такая грозная мама
10. «Сегодня привела домой свою первую приемную семью. Мама и 6 трехнедельных малышей»
11. Мама — главная защита и маскировка
12. «Хорошая работа, мама. Мы не ожидали появления тройни»
13. «Мой бультерьер любит свою мамочку»
14. Гордая мама 2 барашков
15. «Сегодня первый день рождения Луны. Ее мама Пикси до сих пор заботится о ней»
16. «Наша кошка Ада стала мамой 2 дня назад»
Бонус: иногда человек может стать настоящей кошачьей мамой
«Я рубил дерево на своей ферме, когда услышал мяуканье, доносящееся из кустов. Там я наткнулся на котят, которых бросила мама. Мы побежали в магазин и набрали молочных смесей. Это очень мило!»
А у вас есть котята, щенки или, быть может, даже маленькие черепашки? Поделитесь их фото со всем миром!