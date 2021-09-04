16 фото животных-мам и их милейших детенышей, от которых так и веет любовью

Ученые из Университета Лидса определили, что просмотр изображений милых животных способен снизить уровень стресса на 50 %. Представьте, как тепло станет на сердце от фото животных-мам, которые наполнены целым морем чистой любви и безграничной заботы. Тут даже самый черствый сухарь пустит слезу умиления.

Нас в AdMe.ru так сильно тронули фотографии этих мамочек, что мы просто не смогли пройти мимо и не показать их в сегодняшней подборке. А в конце статьи вас ждет бонус: теплая история о том, что мамой для животного может стать даже человек.

1. Мама-кошка закрывает собой котят во время сильного дождя

2. «Итак, в нашем курятнике случилось пополнение. Прямо по расписанию»

3. «Посмотри, что я сделала! Ты гордишься мной?»

4. «На днях застал трогательный момент в зоопарке»

5. «Моя кошка сегодня родила. Она обнимает котят и выглядит очень довольной»

6. С такой большой мамой ничего не страшно

7. Мамина забота проявляется по-разному. Например, можно прикрыть собой малыша от палящего солнца

8. Иногда сидеть на маминой шее ни капельки не стыдно, а очень даже приятно

9. Даже если ты залезешь лапками в миску, никто не посмотрит на тебя косо, ведь рядом такая грозная мама

10. «Сегодня привела домой свою первую приемную семью. Мама и 6 трехнедельных малышей»

11. Мама — главная защита и маскировка

12. «Хорошая работа, мама. Мы не ожидали появления тройни»

13. «Мой бультерьер любит свою мамочку»

14. Гордая мама 2 барашков

15. «Сегодня первый день рождения Луны. Ее мама Пикси до сих пор заботится о ней»

16. «Наша кошка Ада стала мамой 2 дня назад»

Бонус: иногда человек может стать настоящей кошачьей мамой

«Я рубил дерево на своей ферме, когда услышал мяуканье, доносящееся из кустов. Там я наткнулся на котят, которых бросила мама. Мы побежали в магазин и набрали молочных смесей. Это очень мило!»