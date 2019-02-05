16 фото животных, которые доказывают, что природа — настоящий гуру цвета

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Кажется, великолепных пейзажей и видов, чтобы мы могли ими любоваться, щедрой природе было мало. Поэтому она превзошла саму себя, разукрасив этих животных уникальными отметинами и узорами. Невольно задумаешься, действительно ли они реальны или природа просто научилась использовать фотошоп?

AdMe.ru делится с вами фото 16 животных, шерсть которых как будто послужила холстом. А еще мы подготовили любопытный бонус в конце статьи, не пропустите!

16. Этот котенок хочет быть леопардом, когда вырастет

15. «Я Месть! Я Ночь! Я Бэткот!»

My milkshake brings all the cats to the yard cos my paws are bigger than yours. Damn right they're bigger than yours #cat #poldactyl pic.twitter.com/NJLUDYlUU3 — Kathryn Hearn (@Kathryn_Hearn) August 25, 2017

14. Он тестирует новенький камуфляж, чтобы можно было спрятаться, когда устроишь беспорядок

13. Герой в маске

12. Зима — слева, лето — справа

11. Всего лишь 2 отдыхающие кошки. Ой, минуточку...

10. Животным и правда нравится носить усы

9. Смокинг и усы? Что за джентльмен!

8. Когда хочешь, чтобы хозяин знал, что ты № 1 в его жизни

7. Этот щенок так вас любит, что это видно даже на его шерсти!

6. Звезда зажглась!

5. Не уверен, это ближе к Флэшу или Гарри Поттеру?

4. «Он ухмыляется, потому что только что получил комплимент своим бровям»

3. Бэтмедведь ждет свой бэтмобиль

2. Все животные с роскошными усами должны создать свой джентльменский клуб!

1. «Да, человек, кругом отмечено именно то место, где меня нужно гладить!»

Бонус: эту кошку разукрасили люди, не природа, но мы все равно хотим этим поделиться

Этот кот — один из многих других разрисованных кошек из книги «Зачем раскрашивать котов?», написанной и проиллюстрированной Бертоном Сильвером и Хезер Буш (Burton Silver and Heather Busch). В ней Хезер украсила изображения кошек (а не самих кошек), считая это формой искусства.

Надеемся, что добавили в вашу жизнь больше красок, и очень хотим знать, какое фото понравилось вам больше всего!