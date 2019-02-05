16 фото животных, которые доказывают, что природа — настоящий гуру цвета
Кажется, великолепных пейзажей и видов, чтобы мы могли ими любоваться, щедрой природе было мало. Поэтому она превзошла саму себя, разукрасив этих животных уникальными отметинами и узорами. Невольно задумаешься, действительно ли они реальны или природа просто научилась использовать фотошоп?
AdMe.ru делится с вами фото 16 животных, шерсть которых как будто послужила холстом. А еще мы подготовили любопытный бонус в конце статьи, не пропустите!
16. Этот котенок хочет быть леопардом, когда вырастет
15. «Я Месть! Я Ночь! Я Бэткот!»
14. Он тестирует новенький камуфляж, чтобы можно было спрятаться, когда устроишь беспорядок
13. Герой в маске
12. Зима — слева, лето — справа
11. Всего лишь 2 отдыхающие кошки. Ой, минуточку...
10. Животным и правда нравится носить усы
9. Смокинг и усы? Что за джентльмен!
8. Когда хочешь, чтобы хозяин знал, что ты № 1 в его жизни
7. Этот щенок так вас любит, что это видно даже на его шерсти!
6. Звезда зажглась!
5. Не уверен, это ближе к Флэшу или Гарри Поттеру?
4. «Он ухмыляется, потому что только что получил комплимент своим бровям»
3. Бэтмедведь ждет свой бэтмобиль
2. Все животные с роскошными усами должны создать свой джентльменский клуб!
1. «Да, человек, кругом отмечено именно то место, где меня нужно гладить!»
Бонус: эту кошку разукрасили люди, не природа, но мы все равно хотим этим поделиться
Этот кот — один из многих других разрисованных кошек из книги «Зачем раскрашивать котов?», написанной и проиллюстрированной Бертоном Сильвером и Хезер Буш (Burton Silver and Heather Busch). В ней Хезер украсила изображения кошек (а не самих кошек), считая это формой искусства.
Надеемся, что добавили в вашу жизнь больше красок, и очень хотим знать, какое фото понравилось вам больше всего!
Фото на превью amazon.com