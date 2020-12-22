16 доказательств того, что животные могут подкинуть сюрприз там, где его не ждешь

Владельцев домашних животных зачастую уже трудно чем-то удивить. Изъеденные провода, разорванные тапочки, опрокинутое мусорное ведро — все это и многое другое по умолчанию достается в придачу к милым с виду котикам-собачкам. Немудрено, ведь они обладают уникальным даром ежедневно поражать, злить, смешить и испытывать терпение своих хозяев.

Мы в редакции AdMe.ru удостоверились в том, что хвостатым только дай повод устроить очередной сюрприз. Это может быть как вполне безобидная странность в поведении, так и неожиданное приключение с трогательной концовкой.

«Мой кот пропал на 2 дня, и я разместила сообщение об этом на Facebook. Буквально через 5 минут после этого он пришел домой сам»

«А через полчаса пришел сосед и сунул мне в руки, как он считал, моего кота. Теперь у меня 2 одинаковых животных».

Эта собака не любит снег, поэтому каждую зиму ее хозяин кладет на землю фанеру, чтобы у нее всегда было пятно травы для выгула

«Кошка моей сестры принесла очередную „мертвую“ птичку. По крайней мере они так думали»

«Мы „усыновили“ кошку, но нам не сказали, что она беременна. Вот результат спустя 8 недель»

«В прошлом месяце мы „усыновили“ котенка. Теперь у нас появился вечерний ритуал: проверять холодильник и другие места, чтобы он случайно не провел взаперти всю ночь»

«Тот момент, когда просыпаешься утром и обнаруживаешь свой Porsche за $ 250 000, весь искусанный твоей собакой»

«Давай заведем кота, говорила она. И это он еще даже не вырос»

«Мой пес рассказал нашему гостю о различных удобствах в нашем доме. К примеру, о миске со свежей водой»

Женщина подкармливала бродячую кошку. И однажды она привела с собой своих котят. Пришлось всех приютить

«Застал жену с другим»

«Бросил собаке мячик, и вместо него она принесла мне этого крохотного парня»

«Предстоит серьезный разговор с женой. Кажется, ребенок не от меня»

«Знакомьтесь, это Локи. И ему нравится, когда люди на него смотрят»

«Его совершенно не заботит моя личная жизнь и личное пространство»

«Не надо было хранить контрацептивы рядом с ватными палочками, с которыми любит играть наш кот, а точнее рвать. Как итог — положительный тест на беременность»

«Мне не терпится однажды рассказать нашему ребенку, что он обязан своим существованием этой рыжей морде!»

«Ждал загранпаспорт целую вечность, чтобы наконец-то полететь в отпуск. Пришел домой и обнаружил это»