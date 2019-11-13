16 доказательств того, что работа волонтера в приюте для животных — сложное, но благодарное дело

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В волонтерских организациях, призванных спасать животных, лишних рук никогда не бывает. И работа эта не из легких. Ведь постояльцам приютов нужна не только любовь и ласка, но и вполне стандартный уход, который включает в себя мытье полов, клеток и вольеров, лечение и кормление подопечных и другие важные задачи. Но, когда волонтеры выкладывают фото, сделанные на их работе, становится понятно, почему люди продолжают заниматься этим на добровольных началах.

Ведь, несмотря на все сложности, общение с животными по-настоящему окрыляет и смягчает сердце. Благодарность и ласка спасенных стоит тысячи слов, а счастливые хвостатые, которые находят себе новые дома, каждый раз заставляют убеждаться, что все старания были не зря. Мы в AdMe.ru безгранично уважаем людей, которые не бросают братьев наших меньших в беде и заботятся о них не покладая рук. И мы, безусловно, не меньше самих работников оказались очарованы малышами, снимками которых они поделились в сети.

16. «Этот котенок в приюте делает каждый мой понедельник лучше»

15. Двое молодых строителей в Эстонии спасли собаку, застрявшую в замерзшем озере, и привезли ее в приют для животных, даже не подозревая о том, что это волк

14. А эта красавица никак не может нарадоваться тому, что ее наконец-то забирают домой

13. Жизнерадостная малышка, растущая в приюте для сельскохозяйственных животных

12. «Моя мама работает волонтером в приюте. Как-то раз она пришла и обнаружила одного из щеночков в таком виде»

11. «Я работаю в приюте для кошек. Эти фото я отправила своему парню в качестве намека на то, что хочу забрать его. Между прочим, сработало»

10. А это олененок Скуби, который живет в приюте для белохвостых оленей

9. Фото крайне оптимистично настроенного постояльца приюта

8. В приютах кошки и коты никогда не упускают возможности обзавестись личной коробкой

7. Крольчонок Лекси, спасенная волонтером

6. «Красавица из моего местного приюта. Она глухая, но очень дружелюбная!»

5. «Я работаю в приюте для животных. В День святого Валентина у нас была такая передвижная будка для поцелуев»

4. Маленький сонный ленивец из центра спасения животных в Пуэрто-Вьехо

3. Отдых класса люкс в одном из приютов

2. Эту малютку выхаживают в волонтерской организации Bats QLD

1. «Я работаю в приюте. Встретил вчера самого счастливого собакена»