16 доказательств того, что работа волонтера в приюте для животных — сложное, но благодарное дело
В волонтерских организациях, призванных спасать животных, лишних рук никогда не бывает. И работа эта не из легких. Ведь постояльцам приютов нужна не только любовь и ласка, но и вполне стандартный уход, который включает в себя мытье полов, клеток и вольеров, лечение и кормление подопечных и другие важные задачи. Но, когда волонтеры выкладывают фото, сделанные на их работе, становится понятно, почему люди продолжают заниматься этим на добровольных началах.
Ведь, несмотря на все сложности, общение с животными по-настоящему окрыляет и смягчает сердце. Благодарность и ласка спасенных стоит тысячи слов, а счастливые хвостатые, которые находят себе новые дома, каждый раз заставляют убеждаться, что все старания были не зря.
Мы в AdMe.ru безгранично уважаем людей, которые не бросают братьев наших меньших в беде и заботятся о них не покладая рук. И мы, безусловно, не меньше самих работников оказались очарованы малышами, снимками которых они поделились в сети.
16. «Этот котенок в приюте делает каждый мой понедельник лучше»
15. Двое молодых строителей в Эстонии спасли собаку, застрявшую в замерзшем озере, и привезли ее в приют для животных, даже не подозревая о том, что это волк
14. А эта красавица никак не может нарадоваться тому, что ее наконец-то забирают домой
13. Жизнерадостная малышка, растущая в приюте для сельскохозяйственных животных
12. «Моя мама работает волонтером в приюте. Как-то раз она пришла и обнаружила одного из щеночков в таком виде»
11. «Я работаю в приюте для кошек. Эти фото я отправила своему парню в качестве намека на то, что хочу забрать его. Между прочим, сработало»
10. А это олененок Скуби, который живет в приюте для белохвостых оленей
9. Фото крайне оптимистично настроенного постояльца приюта
8. В приютах кошки и коты никогда не упускают возможности обзавестись личной коробкой
7. Крольчонок Лекси, спасенная волонтером
6. «Красавица из моего местного приюта. Она глухая, но очень дружелюбная!»
5. «Я работаю в приюте для животных. В День святого Валентина у нас была такая передвижная будка для поцелуев»
4. Маленький сонный ленивец из центра спасения животных в Пуэрто-Вьехо
3. Отдых класса люкс в одном из приютов
2. Эту малютку выхаживают в волонтерской организации Bats QLD
1. «Я работаю в приюте. Встретил вчера самого счастливого собакена»
Как лично вы относитесь к организациям, которые занимаются спасением и содержанием животных? Бывали ли вы когда-нибудь сами волонтером в приюте?