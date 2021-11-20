15+ человек, у которых дома вместо питомца поселилось вселенское зло с мягкими лапками

Если и есть на этой планете настоящие исчадия ада, то это котики. Да-да, не удивляйтесь. Именно они готовы сломать все, что вам дорого, оставить на месте преступления заметные улики в виде собственной шерсти, а потом тихонько наблюдать за реакцией человека из укромного места.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем всем, у кого дома регулярно случается то же, что и у героев нашей новой статьи. Но все равно, если бы могли, погладили бы каждого из этих пушистых негодников.

Пудинг в серьезной опасности. В происходящее вовлечены двое преступников

«Моя кошка притворилась бездомной»

«Сосед подкармливает бродячих животных, и она не смогла пройти мимо. У нее не нашли чип, хотя он есть. В итоге сосед позвонил одной милой женщине, которая помогает пристраивать бродяжек, она напечатала и заламинировала все эти плакаты и развесила их по району. Я увидела один из них, когда выгуливала собаку. Пришлось позвонить этой женщине и рассказать, что кошка не потерялась, а просто решила поесть на халяву».

«Если вовремя не покормить кота, он каждый раз садится рядом с проектором вот так»

«Услышала громкий шум, зашла в комнату и обнаружила, что горшок с искусственным цветком разбит. Виноват либо призрак, либо этот дубина»

Вот так выходишь из домашнего офиса на 5 минут, возвращаешься — а там такое

«Ночью один из них вломился в шкафчик. Пострадала моя грелка, наполненная рисом»

«Я мою посуду, а он делает это»

«Потратил 45 минут на поиски кошки-сфинкса моей жены. Нигде не мог ее найти и был просто в ужасе. Оказалось, она все это время просто нас игнорировала»

«Могу я в этой жизни хоть раз открыть коробку так, чтобы в ней сразу не материализовалась кошка? Я распаковывала 8 коробок с книгами, и ей надо было побывать в каждой из них»

Это был набор Lego из 2 000 деталей

«Интересно, сколько раз он вообще вытворял такое с печеньем?»

У этого котика все-таки получилось

Новый день. Новая попытка совершить непоправимое

Он даже не пытается отрицать свою вину и, кажется, гордится тем, что сделал

После визита к ветеринару котики, которые любят бодаться, — это просто кошмар какой-то

«Вернулась после 12-часовой смены и сначала подумала, что кто-то вломился ко мне домой»

«Оказалось, этот зараза открыл кран, заткнул раковину и затопил соседей снизу. Те вызвали спасателей, которые и взломали мою дверь».