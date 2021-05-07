16 человек признались, что они говорят своим мохнатым друзьям, когда никто не слышит
Если вы стесняетесь того, что разговариваете со своими питомцами, то совершенно напрасно. Согласно исследованиям, это признак незаурядного ума человека. Также, судя по недавнему треду, далеко не все стыдятся своих диалогов с животными. Люди рассказали об этом миру, и получилась такая концентрация милоты, что ее можно использовать вместо антидепрессанта.
Мы в AdMe.ru тоже не прочь поболтать со своими пушистыми мордами, поэтому в бонусе автор статьи тоже назовет любимые фразы.
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Бонус от автора
А вы говорите что-нибудь подобное своим животным?
Фото на превью d_moll / Twitter
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