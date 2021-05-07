16 человек признались, что они говорят своим мохнатым друзьям, когда никто не слышит

Если вы стесняетесь того, что разговариваете со своими питомцами, то совершенно напрасно. Согласно исследованиям, это признак незаурядного ума человека. Также, судя по недавнему треду, далеко не все стыдятся своих диалогов с животными. Люди рассказали об этом миру, и получилась такая концентрация милоты, что ее можно использовать вместо антидепрессанта.