16 человек показали, как лежат их коты, и ничего очаровательнее вы за сегодня не увидите

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У каждого котовладельца есть миллион фотографий любимца, среди которых всегда есть шедевр, достойный внимания вообще всех. В этот раз пользователи интернета показали своих питомцев, которым нужно просто лечь, чтобы покорить сердце любого человека. Если и у вас есть такой снимок — порадуйте им нас и наших читателей.

Мы в AdMe.ru не смогли устоять перед очарованием мохнатых лежебок, а еще добавили в конце статьи два бонуса для тех, кто желает получить лишнюю порцию уютных фото.

1. Она давно выросла из этого тазика, но отказывается спать где-то еще

2. Премьера балета! Впервые в истории исполняется лежа!

3. Говорят, лежать на жестком полезно

4. Любимый коллега

5. Она внезапно уснула в разгар игры

6. Когда хочешь быть как можно ближе к любимому человеку

7. Да-да?

8. «В приюте нас предупредили, что кот Один не любит ластиться и детей. Это он на следующий день после того, как мы привезли его домой»

9. «Беру кота в походы, но он постоянно спит во время них»

10. Котенок попал в хорошие руки

11. Его любимое место

12. «Пусть этот снимок не вводит вас в заблуждение. Чуть раньше кот уснул, кусая мою руку»

13. «Вздремнул в сумке моей жены»

14. «Мой короткошерстный британец на своем любимом кресле»

15. «Он разозлится, когда мне придется вернуться к работе»

16. Товар первой необходимости

Бонус № 1: вдоволь налюбовавшись на чужих котов, редакция AdMe.ru решила поддержать флешмоб. Вот наши мастера отдыха

Бонус № 2: «Когда она спит так, из ее пятен получается сердечко»

Где и в какой позе предпочитает спать ваш любимец?