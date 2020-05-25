16 человек показали, как лежат их коты, и ничего очаровательнее вы за сегодня не увидите
У каждого котовладельца есть миллион фотографий любимца, среди которых всегда есть шедевр, достойный внимания вообще всех. В этот раз пользователи интернета показали своих питомцев, которым нужно просто лечь, чтобы покорить сердце любого человека. Если и у вас есть такой снимок — порадуйте им нас и наших читателей.
Мы в AdMe.ru не смогли устоять перед очарованием мохнатых лежебок, а еще добавили в конце статьи два бонуса для тех, кто желает получить лишнюю порцию уютных фото.
1. Она давно выросла из этого тазика, но отказывается спать где-то еще
2. Премьера балета! Впервые в истории исполняется лежа!
3. Говорят, лежать на жестком полезно
4. Любимый коллега
5. Она внезапно уснула в разгар игры
6. Когда хочешь быть как можно ближе к любимому человеку
7. Да-да?
8. «В приюте нас предупредили, что кот Один не любит ластиться и детей. Это он на следующий день после того, как мы привезли его домой»
9. «Беру кота в походы, но он постоянно спит во время них»
10. Котенок попал в хорошие руки
11. Его любимое место
12. «Пусть этот снимок не вводит вас в заблуждение. Чуть раньше кот уснул, кусая мою руку»
13. «Вздремнул в сумке моей жены»
14. «Мой короткошерстный британец на своем любимом кресле»
15. «Он разозлится, когда мне придется вернуться к работе»
16. Товар первой необходимости
Бонус № 1: вдоволь налюбовавшись на чужих котов, редакция AdMe.ru решила поддержать флешмоб. Вот наши мастера отдыха
Бонус № 2: «Когда она спит так, из ее пятен получается сердечко»
Где и в какой позе предпочитает спать ваш любимец?
Фото на превью GallowBoob / Reddit