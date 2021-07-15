16 человек поделились советами о том, как улучшить жизнь домашнего животного. И некоторые из них стоит записать

Домашние животные сопровождали человека на протяжении всей истории, и, казалось бы, за это время люди должны были изучить все особенности питомцев. К сожалению, на практике оказывается, что некоторые заблуждения никуда не исчезли. И то, как люди обращаются со своими четвероногими друзьями, порой заставляет ветеринаров грустно вздыхать на приеме.

Мы в AdMe.ru стараемся заботиться о своих питомцах, поэтому с интересом изучили тред на Reddit, где ветеринары и опытные владельцы пушистых друзей делятся советами о том, как улучшить жизнь домашних животных. Надеемся, что они пригодятся и вам.

Я 10 лет работаю в ветеринарной клинике. Мой совет: дайте своему питомцу привыкнуть к прикосновениям с самого детства. Пасть, уши, пальцы на лапах — это места, которые все равно будут подвергаться осмотру ветеринара. К тому же вы сами не упустите ничего важного, если будете регулярно прикасаться к животному. © heardbutnotseen2 / Reddit

Пожалуйста, не проявляйте свою любовь к питомцу при помощи еды! В последнее время количество животных, страдающих от ожирения, растет. И качество их жизни тоже очень страдает, поверьте. © eyes_like_thunder / Reddit

Постарайтесь узнать о питомце как можно больше, прежде чем заводить его. Многие люди уверены, что все знают, потому что видели это по телевизору или слышали от родственников. Например, кролики — одни из самых несчастных животных, потому что люди считают, что их нужно держать в клетках поодиночке, хотя на самом деле им нужны компаньоны, место для игр, возможность самостоятельно находить пищу. © Curlysnap / Reddit

Вместо того чтобы покупать домашнему животному дорогущие игрушки, просто сядьте на пол и пообщайтесь с ним. Это поможет установить между вами связь и обойдется намного дешевле, чем куча новомодных штук, которые вы швыряете собаке, надеясь, что она будет в восторге. © Dangercakes13 / Reddit

Когда вы задумываетесь о том, чтобы завести домашнее животное, не забудьте подумать о финансах. И речь не только о расходах на корм, туалет или прививки. Будьте готовы и к тому, что придется потратить кучу денег на внезапную операцию. Кроме того, может оказаться, что питомцу потребуется специальный уход или физиотерапия. К нам приходит очень много людей, которые не в состоянии оплатить счета. Иногда они жертвуют своими потребностями, а иногда — своими животными. © goingtohell477 / Reddit

Любите своего питомца и говорите ему об этом каждый день. Поверьте, они услышат это, поймут вас и взамен отдадут вам все, что у них есть. И не заводите животное, если не сможете его любить! © Aishas_Star / Reddit

Кошки не очень любят, когда на них пялятся, потому что в дикой природе пристальный взгляд широко распахнутых глаз, как правило, означает опасность. Люди думают, что взгляд глаза в глаза означает близость и привязанность, но кошки полагают иначе. Если вы хотите, чтобы ваша кошка чувствовала себя в безопасности, не забывайте медленно моргать и щуриться. © Night_Thastus / Reddit

Если у вас есть кошка, потратьте немного денег на создание комфортной среды для нее. Когтеточка, специальная трава. А еще есть специальные видеоролики для кошек, их тоже можно иногда демонстрировать питомцу. © AmazingRise / Reddit

Одна из самых важных вещей, которую вы обязаны обеспечить своему домашнему животному, — необходимый ему уровень активности. Современные питомцы, как и люди, сталкиваются с проблемой лишнего веса. Поэтому гуляйте со своей собакой или даже кошкой, играйте с ними, давайте им возможность двигаться. И не выбирайте животное, которое требует больше активности, чем вы можете себе позволить. Не стоит заводить немецкую овчарку, если ваш привычный образ жизни в основном состоит из работы за компьютером и отдыха на диване. © copnonymous / Reddit

Меняйте им воду по 2 раза в день. Каждый заслуживает того, чтобы пить чистую воду! Это очень печально, что многие люди всерьез думают, что попугаи вообще не пьют. Эй, просто следите за тем, чтобы вода была свежей, и вы даже увидите, как они купаются. © saomit / Reddit

Если вы купили кошке или собаке новую лежанку, домик или игрушку, а обновка пришлась питомцу не по душе, то попробуйте перед тем, как стирать свою одежду, положить футболку или свитер на новую вещь. Дело в том, что животные во многом ориентируются на привычные запахи. Что касается новых игрушек, то поместите их туда, где питомец проводит максимум времени. Увидите, насколько быстро они привыкнут к обновкам. © PlasticCupboard007 / Reddit

Постарайтесь быть терпеливым, когда ваша собака обнюхивает что-то на улице. Не тяните поводок, повреждая животному шею. Просто представьте, что ваши родители тянули бы вас за шиворот каждый раз, когда что-то привлекало ваше внимание. Если собака не замечает, что вы двигаетесь, подойдите к ней сзади и аккуратно подтолкните. Не надо дергать ее за шею. © liveslowdiesoft / Reddit

Кошки обожают сидеть на высоких поверхностях, потому что там чувствуют себя в безопасности. Поэтому стоит потратиться на игровой комплекс, башенки и специальные полочки. Лично у меня дома 8 таких штук. © beckyr1984 / Reddit

Представители семейства кошачьих в дикой природе стараются не пить воду, которая находится рядом с пищей, потому что это может быть небезопасно. Именно поэтому стоит разместить миску с водой как можно дальше от миски с едой. Кстати, по этой же причине кошки любят проточную воду, так что лучше потратиться на питьевой фонтанчик. © Night_Thastus / Reddit

У собак тоже могут побаливать мышцы, поэтому им время от времени нужен массаж. Ничего необычного: просто, когда соберетесь гладить свою собаку, попробуйте сделать это похожим на массаж, а не на типичное поглаживание. Моей золотистой девочке 8 лет, и, как я понимаю, ей это очень нравится. © flyover_father / Reddit

Я слышал, что у вас должен быть один туалетный лоток на кошку плюс еще один. Итак, 4 лотка для моих 3 кошек. В 90 % случаев все сводится к тому, что они писают в один лоток, ходят по-большому в другой и игнорируют остальные. Но то, какой из них они игнорируют, а какой используют, меняется каждые 2 дня. Кошки странные. © Allofthesandwiches / Reddit