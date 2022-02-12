16 человек, которые не cмогли сопротивляться бездне обаяния своих питомцев и добровольно сдались в плен

Когда мы заводим домашнего питомца, то даже не представляем, какую бурю эмоций и чувств нам предстоит пережить. Радость, нежность, умиление, а порой они нас злят до чертиков. Но нельзя не признать — со временем они становятся настоящими членами семьи, а иногда люди с первых минут чувствуют, что перед ними их родственная душа.

Мы в AdMe.ru со слезами умиления рассмотрели фотографии пользователей, чьи сердца забрали себе мохнатые воришки. И представляем трогательные кадры из семейных архивов вашему вниманию.

1. «Мой папа волновался, что моя слепоглухая собака забудет его за год отсутствия, но я думаю, что она его узнала»

2. «Могги — герой. Сарай соседа загорелся, и она разбудила всю его семью. Она спасла жизнь им и большинству животным, которых они содержали»

3. Как это начиналось и что происходит сейчас

4. «Могут ли кошки чувствовать, что вы заболели? Мой кот не отходил от меня несколько дней и даже спал на мне 2 ночи подряд. Обычно он ласковый, но не до такой степени»

Моя кошка спит у меня на шее, когда я болен, чтобы убедиться, что я на 100 % не дышу. © MaximosKanenas / Reddit

5. «Кажется, моя девушка променяла меня на кота»

6. «2 причины, по которым я не могу отказаться от удаленной работы»

7. «Я в шутку попросил маму связать свитер для моего кота. Она восприняла это всерьез и действительно сделала это»

8. «Полгода назад неуравновешенный сосед поймал нашего кота и выпустил за 20 км от дома. Сегодня мы нашли его! Добро пожаловать домой»

9. «Она любит свою коровку Му-му»

10. Наконец-то у него есть своя комната

Почему эта кошачья комната лучше моей? © queuingforchips / Reddit

11. «А я сделал своему коту рабочее место»

12. «Мои улитки любят забираться как можно выше и прыгать с парашютом. Они такие маленькие, но такие дерзкие»

13. «В приюте сказали, что эта кошка абсолютно дикая, а оказалось, что это главная любительница обнимашек»

14. «„Мы студенты, у нас нет времени на собаку, и я не хочу бардака в комнате“, — вот что я говорил своим соседям по квартире 2 года назад»

15. «Мой пожилой сосед устраивает вечеринку по случаю дня рождения своей собаки»

Текст объявления: «Вечеринка в честь дня рождения Саманты состоится 5 июня, в субботу. Ей будет 11 лет. Пожалуйста, приходите с 10 утра до 2 часов дня. Для собак — угощения».

16. «Джени — щенок, которого мой отец запретил мне заводить»