15+ звездных собачников, которые души не чают в своих пушистых комочках счастья

Четвероногие питомцы крепко вцепились своими пушистыми лапками в сердца популярных актеров, музыкантов и спортсменов. Несмотря на свой звездный статус, знаменитости сами выгуливают своих мохнатых любимчиков и обращаются с ними как с самыми дорогими членами своей семьи.

Мы в AdMe.ru не могли не влюбиться в очаровательные мордочки звездных пушистиков и по-доброму позавидовали их роскошной жизни.

1. Дэвид Бекхэм

2. Микки Рурк

3. Лионель Месси

4. Ариана Гранде

5. Сильвестр Сталлоне

6. Хайди Клум

7. Кейли Куоко

8. Майли Сайрус

9. Джеки Чан

10. Райан Рейнольдс

11. Эмилия Кларк

12. Селена Гомес

13. Джордж Клуни

14. София Вергара

15. Крис Эванс

16. Леди Гага

17. Хью Джекман

18. Риз Уизерспун