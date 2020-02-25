15 знакомых нам животных, которые внезапно оказались пришельцами с другой планеты

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Сколько бы мы ни узнавали про наших соседей по планете, им снова и снова удается нас поразить. Конечно, гребенчатую якану или гоацина мы встречаем не каждый день, но то, что в нашем списке оказались ежи и козы, говорит о том, как изобретательна и многогранна природа. Да и с чувством юмора у нее все в порядке.

Уж мы в AdMe.ru видали всякое, но про особенности животных, собранных в этой статье, слышим впервые. Интересно, знаете ли о них вы.

1. Свиньи не потеют. У них почти нет потовых желез, поэтому они охлаждаются в луже или жидкой грязи

2. Самки мангустов из одной стаи рожают детенышей одновременно, в один и тот же день

3. Видимо, законы физики не распространяются на коз

4. Жирафам сложно спрятаться от хищников, поэтому они спят от 10 минут до 2 часов в сутки, максимум по 20 минут

5. Гребенчатая якана кажется самой обычной птицей. Пока не покажет лапки

6. Чтобы отпугнуть хищника, опоссумы замирают в неестественной позе и притворяются мертвыми. В Южной Америке даже есть выражение «сыграть в опоссума», что означает «прикидываться»

7. Самка страуса нанду откладывает яйца и уходит к другому самцу, а отец высиживает птенцов и заботится о них. Подкинуть яиц в гнездо не прочь и другие самки

8. Не успели мы привыкнуть к тому, как выглядит рыба-молот снаружи, как нам показали ее изнутри

9. Носороги вовсе не медлительные: они могут развивать скорость до 55 км/ч

10. Стрижи не могут ходить из-за строения лапок, поэтому они пьют на лету

11. У колибри Androdon aequatorialis есть острые зубы, чтобы отгонять соперников от цветов с нектаром и охотиться на мелких насекомых

12. Мурены и угри долго живут в личиночном состоянии. До того как стать взрослыми, они абсолютно прозрачны и могут вырастать до 1,5 метров

13. Гоацин — птица как птица. Вот только у нее когти на крыльях

14. Горилла из зоопарка Майами на языке жестов показывает человеку, бросившему ей еду, что посетителям нельзя кормить животных

15. А вы знали, что ежихи переносят ежат во рту, как кошки — котят? Смотрите, какая ежмать!

А какие удивительные повадки и привычки есть у вашего питомца?