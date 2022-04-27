15 живых существ, в которых явно есть частичка инопланетной ДНК
Тяга к знаниям и постижению еще неизведанного, кажется, заложена в наших генах. Отсюда и возникает желание исследовать далекие галактики и все, что находится за пределами нашей планеты. Только вот и на Земле еще есть столько всего любопытного, особенно в мире животных, что нам еще долгие годы диву даваться придется.
Мы в AdMe.ru тоже любим узнавать что-то новое и поэтому буквально с открытым ртом рассматривали фото существ, которые живут на этой планете по соседству с людьми.
«Крупный план, пожалуй, одной из самых симпатичных ночных бабочек, которых я когда-либо видел»
«Мама с моей девушкой нашли его сегодня на пляже»
- Дофлейния армата, или полосатый анемон. © geared4*** / Reddit
«Похоже, этот маленький парень — типичный варан, но в черном цвете»
- Вы только посмотрите на его лапу, она дико пугает меня. © Capablanca_heir / Reddit
Самец бабочки сатурнии полифем
Мадагаскарская комета — ночная бабочка, которая является настоящим гигантом в мире бабочек
- У меня просто дыхание перехватывает от нее. И да, нет ничего иррационального в том, чтобы бояться кого-то столь прекрасного. © Malkor / Reddit
Этот красивый и красочный морской слизень выглядит так, будто он пламя
Демонический рогатый паук-кругопряд. Эти гигантские жесткие рога — некая защита от хищных птиц, потому что, если они проглотят такого паука, то попросту подавятся
Это стеклянный кальмар — и он же через секунду после того, как его вытащили из воды
- Да эти кальмары точно космические существа следующего уровня. © Dinnertime-420 / Reddit
- Вот-вот, мне всегда было интересно, сколько жизни зародилось на Земле и сколько инопланетной ДНК было занесено сюда метеоритами. © ghonko / Reddit
«Сделал это фото на крыше здания, в котором расположена моя квартира. Муха и не подумала пошевелиться, даже когда я подошел к ней очень близко»
Корономедуза, которая на 95 % состоит из воды
Просто гигантский жучок
Нет, это не инопланетное существо. Это всего лишь гусеница букового вилохвоста на спинке стула
- Эти тонкие щупальца сводят меня с ума. © Please_call_me_Tama / Reddit
«Нашел этого маленького приятеля под куском цемента. И понятия не имею, кто он»
- Кажется, ты наткнулся на саламандру под названием «ложный тритон». © PretzelFlowers / Reddit
«Сегодня во время похода наткнулся на мадагаскарскую комету»
Этот малыш называется «тернистый дьявол»
- Этот приятель выглядит так, словно весь день разгребает консервные банки на свалке, где торгуют деталями космических кораблей. © GottaQuestionForU / Reddit
- Это все ерунда. Вы только посмотрите на его животик! © DeLaSoulis**** / Reddit
А вам доводилось встречать каких-то нетривиальных существ? Может быть, у вас даже остались фото?
Фото на превью american_******* / Reddit
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