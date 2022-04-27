15 живых существ, в которых явно есть частичка инопланетной ДНК

Тяга к знаниям и постижению еще неизведанного, кажется, заложена в наших генах. Отсюда и возникает желание исследовать далекие галактики и все, что находится за пределами нашей планеты. Только вот и на Земле еще есть столько всего любопытного, особенно в мире животных, что нам еще долгие годы диву даваться придется.

Мы в AdMe.ru тоже любим узнавать что-то новое и поэтому буквально с открытым ртом рассматривали фото существ, которые живут на этой планете по соседству с людьми.

«Крупный план, пожалуй, одной из самых симпатичных ночных бабочек, которых я когда-либо видел»

«Мама с моей девушкой нашли его сегодня на пляже»

«Похоже, этот маленький парень — типичный варан, но в черном цвете»

Вы только посмотрите на его лапу, она дико пугает меня. © Capablanca_heir / Reddit

Самец бабочки сатурнии полифем

Мадагаскарская комета — ночная бабочка, которая является настоящим гигантом в мире бабочек

У меня просто дыхание перехватывает от нее. И да, нет ничего иррационального в том, чтобы бояться кого-то столь прекрасного. © Malkor / Reddit

Этот красивый и красочный морской слизень выглядит так, будто он пламя

Демонический рогатый паук-кругопряд. Эти гигантские жесткие рога — некая защита от хищных птиц, потому что, если они проглотят такого паука, то попросту подавятся

Это стеклянный кальмар — и он же через секунду после того, как его вытащили из воды

Да эти кальмары точно космические существа следующего уровня. © Dinnertime-420 / Reddit

Вот-вот, мне всегда было интересно, сколько жизни зародилось на Земле и сколько инопланетной ДНК было занесено сюда метеоритами. © ghonko / Reddit

«Сделал это фото на крыше здания, в котором расположена моя квартира. Муха и не подумала пошевелиться, даже когда я подошел к ней очень близко»

Корономедуза, которая на 95 % состоит из воды

Просто гигантский жучок

Нет, это не инопланетное существо. Это всего лишь гусеница букового вилохвоста на спинке стула

Эти тонкие щупальца сводят меня с ума. © Please_call_me_Tama / Reddit

«Нашел этого маленького приятеля под куском цемента. И понятия не имею, кто он»

Кажется, ты наткнулся на саламандру под названием «ложный тритон». © PretzelFlowers / Reddit

«Сегодня во время похода наткнулся на мадагаскарскую комету»

Этот малыш называется «тернистый дьявол»

Этот приятель выглядит так, словно весь день разгребает консервные банки на свалке, где торгуют деталями космических кораблей. © GottaQuestionForU / Reddit

Это все ерунда. Вы только посмотрите на его животик! © DeLaSoulis**** / Reddit