15+ животных, у которых внезапно слетели все настройки

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Животные бывают еще теми чудаками. Наблюдать за ними во время сбоя в системе весьма занимательно. Можно увидеть такое, что потом захочется рассказать и показать (если фото сохранилось) всем друзьям.

Мы в AdMe.ru тоже не удержались от того, чтобы поделиться снимками с чуточку сумасшедшими братьями нашими меньшими с вами.

1. «Я дал своему псу морковку... и она его сломала»

2. Спайдеркот

3. Ничего странного, просто конь присел. Листайте дальше

4. Большая птица

5. Кот решил отдохнуть

6. Пушистый стул

7. Он отказывается сидеть как нормальный кот

8. «Мой пес — чудак, но он мой чудак и я его люблю»

9. Очень удобно

10. «Верите или нет, но для нее такое поведение нормальное»

11. У этого кота 3 кроватки, но здесь ему лучше всего

12. Знакомьтесь: Лирой

13. «Кошка моей сестры поклоняется какому-то кошачьему богу»

14. О нет, она сломалась

15. Кот, который решил привести себя в форму

16. Рыбная палочка

17. Физика: существует. Коты: