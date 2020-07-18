15+ животных с уникальными несовершенствами, которые делают их красоту особенной
Индивидуальность во внешности присуща не только людям, но и животным. Идет ли речь о собаке с причудливой мордой или опоссуме уникального окраса, нам всегда следует принимать их особенности с любовью.
Мы в AdMe.ru выделили 20 эффектных животных, которых сложно спутать с любыми другими.
1. Самая странная и интригующая собачья мордочка
2. У этой гориллы уникальные человеческие пальцы
3. Это собака или единорог?
4. «Элли родилась с окрасом „смокинг“, а через 3 года стала почти полностью белой из-за витилиго»
5. Восхитительная морда песеля, которого горячо любят
6. У этой птицы очаровательные кудряшки
7. А у собаки-альбиноса — потрясающие глаза
8. «Черноносая овца с особенным окрасом. Никогда не встречал такого у других овец»
9. «Познакомьтесь с Соболем: 1 на 100 000 других сипух, родившийся с меланизмом (противоположность альбинизму). Его мать его не бросила»
10. Невозможно перестать смотреть в эти глаза
11. Редкий золотой опоссум, напоминающий реального Пикачу
12. «Мой злобный комок перьев, Мэри»
13. Редкая смесь манчкина и персидской кошки. Он почти слепой и размером с бутылку воды
14. У этого осла неповторимый окрас, и он хочет, чтобы все об этом узнали
15. Морда этой собаки отпечаталась на ее ушах
16. У утки по имени Эльза потрясающая шляпка
17. У этого котенка другой котенок на носу
18. Элегантные и стильные стрижки
Отличает ли что-либо внешность вашего питомца? Есть ли у вас его фото?
Фото на превью Zoo Atlanta / Facebook