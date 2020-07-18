15+ животных с уникальными несовершенствами, которые делают их красоту особенной

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Индивидуальность во внешности присуща не только людям, но и животным. Идет ли речь о собаке с причудливой мордой или опоссуме уникального окраса, нам всегда следует принимать их особенности с любовью.

Мы в AdMe.ru выделили 20 эффектных животных, которых сложно спутать с любыми другими.

1. Самая странная и интригующая собачья мордочка

2. У этой гориллы уникальные человеческие пальцы

3. Это собака или единорог?

4. «Элли родилась с окрасом „смокинг“, а через 3 года стала почти полностью белой из-за витилиго»

5. Восхитительная морда песеля, которого горячо любят

6. У этой птицы очаровательные кудряшки

7. А у собаки-альбиноса — потрясающие глаза

8. «Черноносая овца с особенным окрасом. Никогда не встречал такого у других овец»

9. «Познакомьтесь с Соболем: 1 на 100 000 других сипух, родившийся с меланизмом (противоположность альбинизму). Его мать его не бросила»

10. Невозможно перестать смотреть в эти глаза

11. Редкий золотой опоссум, напоминающий реального Пикачу

12. «Мой злобный комок перьев, Мэри»

13. Редкая смесь манчкина и персидской кошки. Он почти слепой и размером с бутылку воды

14. У этого осла неповторимый окрас, и он хочет, чтобы все об этом узнали

15. Морда этой собаки отпечаталась на ее ушах

16. У утки по имени Эльза потрясающая шляпка

17. У этого котенка другой котенок на носу

18. Элегантные и стильные стрижки