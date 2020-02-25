15 животных с небольшим изъяном, в которых невозможно не влюбиться
Если кто-то выглядит иначе, чем остальные, это еще не означает, что его нельзя назвать фантастическим. Наши четвероногие друзья порой рождаются с маленькой особенностью во внешности, но мы продолжаем их любить, заботиться о них и все чаще восхищаться тем, какое же чудо природы живет у нас дома.
Мы в AdMe.ru влюбились в особых домашних питомцев, которые появились на свет совсем не такими, какими их ожидали увидеть их хозяева.
1. Монти — особенный кот, рожденный с хромосомными отклонениями. Он стал представителем всех животных с нестандартной внешностью
2. Куигли появилась на свет с серьезной деформацией челюсти, но после нескольких пластических операций ее жизнь стала гораздо легче
3. У Крикета с рождения отсутствует глаз, у него заячья губа и кривая челюсть, но это нисколько не мешает ему быть активным и озорным котом
4. Лело сильно пострадал, когда его сбила машина, но свой правый глаз он потерял еще раньше — в драке с питбулем
5. То, что нибелунг по кличке Беларусь немного косоглазый, никак не влияет на его зрение
6. Энцо родился с редким заболеванием кожи, в результате чего на его лице появилась большая черная отметина
7. Кошку из Франции по кличке Нарния природа наградила необычной внешностью
8. Австралийская овчарка, которая родилась с гетерохромией глаз
9. Ее зовут Венера, и она самая известная кошка-химера во всей Аргентине
10. Хоган родился в приюте для животных с травмой глаза, но смог найти любящую семью, а теперь помогает другим кошкам с уникальной внешностью
11. Щенка с неправильным прикусом и деформацией челюсти по кличке Тунец нынешние хозяева подобрали на дороге, когда ему было всего 4 месяца
12. Кошка Оливия страдает от косоглазия, но эта особенность не мешает ей наслаждаться жизнью и завоевывать популярность среди подписчиков в инстаграме
13. Щенок из Южной Кореи по кличке Орех потерял один глаз при рождении, но, по заверениям хозяев, является самым жизнерадостным псом в мире
14. Моджи — пушистая шотландская вислоухая кошка с необычным цветом глаз
15. Генетическое отклонение подарило потрясающую пару глаз коту из Испании по кличке Боуи
А у вашего питомца есть какая-нибудь милая особенность во внешности или поведении? Поделитесь с нами историями о своих четвероногих любимцах и их фотографиями.