15+ животных-разбойников, которые только и норовят всюду сунуть свой нос

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Домашние животные бессовестно пользуются тем, что хозяева в них души не чают, и безнаказанно портят вещи, наводят беспорядок, выпрашивают корм. Похоже, что они только прикидываются мягкими и пушистыми, а на самом деле — настоящие разбойники.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, чьи домашние любимцы вытворяют все, что им заблагорассудится.

«Интересно, что же здесь произошло?»

Когда оставил стул без присмотра

«Моя собака принесла домой с утренней прогулки огромную палку, а кошка ее отобрала»

Она просто висит на дверной ручке и орет во все горло, когда хочет выйти

Похоже, теперь это место преступления

Наконец-то она добралась до туалетной бумаги

Кошачья трава в горшке недостаточно хороша, здесь ей самое место

«Это мой диван!»

«Выдрал небольшой кусочек жалюзи на кухне, чтобы лучше видеть улицу»

«Сидит на своей автоматической кормушке уже через 2 минуты после того, как съел обед. Можно подумать, что я морю его голодом»

«Я никогда не думал, что наша собака однажды влезет на стол. Но вот она сидит на нем этим утром!»

«Кот испортил наше свадебное фото»

«Вот почему я не могу открыть дверь гаража»

«Моя собака разорила корзину с мусором»

На заметку: не оставляйте смузи без присмотра во время рабочих встреч

«Собака моей мамы уже 10 минут ходит с куском хлеба во рту»

Только посмотрите в его глаза

В рождественское утро песик на клочки разорвал игрушечного Санту и спокойненько улегся на нем

У него на морде написано: «Когда я пришел, тут все так и было»