15+ животных-разбойников, которые только и норовят всюду сунуть свой нос
Домашние животные бессовестно пользуются тем, что хозяева в них души не чают, и безнаказанно портят вещи, наводят беспорядок, выпрашивают корм. Похоже, что они только прикидываются мягкими и пушистыми, а на самом деле — настоящие разбойники.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, чьи домашние любимцы вытворяют все, что им заблагорассудится.
«Интересно, что же здесь произошло?»
Когда оставил стул без присмотра
«Моя собака принесла домой с утренней прогулки огромную палку, а кошка ее отобрала»
Она просто висит на дверной ручке и орет во все горло, когда хочет выйти
Похоже, теперь это место преступления
Наконец-то она добралась до туалетной бумаги
Кошачья трава в горшке недостаточно хороша, здесь ей самое место
«Это мой диван!»
«Выдрал небольшой кусочек жалюзи на кухне, чтобы лучше видеть улицу»
«Сидит на своей автоматической кормушке уже через 2 минуты после того, как съел обед. Можно подумать, что я морю его голодом»
«Я никогда не думал, что наша собака однажды влезет на стол. Но вот она сидит на нем этим утром!»
«Кот испортил наше свадебное фото»
«Вот почему я не могу открыть дверь гаража»
«Моя собака разорила корзину с мусором»
На заметку: не оставляйте смузи без присмотра во время рабочих встреч
«Собака моей мамы уже 10 минут ходит с куском хлеба во рту»
Только посмотрите в его глаза
В рождественское утро песик на клочки разорвал игрушечного Санту и спокойненько улегся на нем
У него на морде написано: «Когда я пришел, тут все так и было»
А вы тоже не знаете, как совладать с мохнатыми преступниками? Или умеете их в два счета приструнить?
Фото на превью Processtour / Reddit
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