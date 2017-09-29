15 животных, чьим эмоциям позавидуют актеры

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Кто сказал, что актерами могут быть только люди? AdMe.ru нашел несколько блестящих артистов в мире животных — и вы удивитесь, какие эмоции могут выдавать эти милахи!

«Вот что я думаю о ваших этих селфи»

Когда характер у человека так себе, но ты все равно его очень любишь

Когда сказали, что рыбки больше не будет

«А еще одну печеньку можно?»

— Милая, ты обиделась?

— Нет, я за топором!

«А ну быстро доставай весь „Вискас“, который есть в доме!»

— Эй, Брейн, почему они на нас так смотрят?

— Не знаю, Пинки, но скоро сильно пожалеют об этом!

— И чтобы больше никаких куч за диваном!

— Ну-у-у я подумаю...

Улыбочку? Легко!

Годы проходят, а обида — нет

«Дэ-э-спа-а-си-и-то...»

«Клянусь, если ты не успокоишься, мы развернемся и отвезем тебя домой!»

«Не-е-ет! Я на диете!»

Когда лучший друг назвал тебя хорошим мальчиком

И не забывайте сохранять оптимизм в любой ситуации!