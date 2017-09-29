15 животных, чьим эмоциям позавидуют актеры
Кто сказал, что актерами могут быть только люди? AdMe.ru нашел несколько блестящих артистов в мире животных — и вы удивитесь, какие эмоции могут выдавать эти милахи!
«Вот что я думаю о ваших этих селфи»
Когда характер у человека так себе, но ты все равно его очень любишь
Когда сказали, что рыбки больше не будет
«А еще одну печеньку можно?»
— Милая, ты обиделась?
— Нет, я за топором!
«А ну быстро доставай весь „Вискас“, который есть в доме!»
— Эй, Брейн, почему они на нас так смотрят?
— Не знаю, Пинки, но скоро сильно пожалеют об этом!
— И чтобы больше никаких куч за диваном!
— Ну-у-у я подумаю...
Улыбочку? Легко!
Годы проходят, а обида — нет
«Дэ-э-спа-а-си-и-то...»
«Клянусь, если ты не успокоишься, мы развернемся и отвезем тебя домой!»
«Не-е-ет! Я на диете!»
Когда лучший друг назвал тебя хорошим мальчиком
И не забывайте сохранять оптимизм в любой ситуации!
Фото на превью twitter.com