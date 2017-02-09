15 животных, о которых мир узнал совсем недавно

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Мы привыкли думать, что все на нашей планете давным-давно изучено и теперь в поисках неизведанного люди обращаются в космос. Однако и на старой доброй Земле еще много созданий, неведомых человечеству — каждый год ученые открывают новые виды животных. AdMe.ru готов познакомить вас с некоторыми из них.

Краб-йети

Этот вид был открыт 2005 году, когда удалось поймать и изучить его единственного представителя. На первый взгляд кажется, что краб покрыт густой шерстью, но на самом деле этот «мех» — густые длинные щетинки.

Бирманская курносая обезьяна

Курносые обезьяны обнаружены в 2010 году и обитают исключительно в Бирме. Из-за особого строения носа такие обезьянки чихают во время дождя.

Лягушка «Кермит»

Открытую в 2015 году лягушку назвали Hyalinobatrachium dianae — в честь Дженет Дианы Кубицки, матери исследователя, открывшего этот вид. Но из-за сходства с персонажем «Маппет-шоу» лягушку чаще называют Кермитом.

Рак «Красивый»

Пораженные необычайно красивой окраской панциря этого рака, ученые назвали его Cherax pulcher. Pulcher в переводе с латыни — «красивый», и действительно, вряд ли среди ракообразных можно найти представителя прекраснее.

Лягушка «Пиноккио»

Эта лягушка была обнаружена в 2008 году в Индонезии, а сведения о ней опубликованы только в 2010-м. Ее длинный, как у Пиноккио, нос поднимается, когда лягушка чувствует опасность.

Круглоухая слоновья землеройка

Первый представитель слоновьих землероек был обнаружен в 2006 году, а как новый вид описан в 2014-м. Несмотря на маленький размер и сходство с грызунами, эти животные — дальние родственники слонов.

Олингито

Олингито — первый хищник, открытый на Западе за последние 35 лет. Долгое время их путали с близкими родственниками — олинго, и только в 2013 году выделили в отдельный вид. О повадках олингито известно мало: это ночные животные, которые хоть и относятся к хищникам, в основном питаются листьями и фруктами.

Рыжебородый тити

Этот примат, открытый в 2008 году, к сожалению, находится под угрозой исчезновения: в мире насчитывается всего около 250 особей. По мнению исследователей, эти обезьяны — однолюбы: они создают пару на всю жизнь и никогда не меняют партнеров.

Анатолийский хохлатый тритон

Это земноводное недавно было выделено как отдельный вид. Хохлатый тритон более коренастый, чем его ближайшие родственники, а в длину достигает 10–13 см.

Анкаранский карликовый лемур

Этот карликовый лемур, обитающий исключительно на Северном Мадагаскаре, был открыт в 2014 году.

Краб «Северус Снейп»

Пучеглазый краб с бледно-желтым панцирем был впервые обнаружен в 1998 году исследователем Гарри Конли. Буквально на днях, когда вид был наконец-то описан, ему дали название Harryplax severus. Таким образом ученый Хосе Мендоса отдал дань уважения и первооткрывателю вида, и своей любимой серии книг о Гарри Поттере.

Лаосская гигантская летяга

Этот летающий грызун — самая большая белка в природе. Ее «крылья» на самом деле скорее выступают в качестве парашютов, помогая летяге плавно скользить по воздуху.

Красящая желтым дождевая лягушка

Ярко-желтый пигмент кожи этих лягушек окрашивает кожу при прикосновении к ним. Такая яркая окраска обычно свойственна ядовитым животным, но красящая желтым дождевая лягушка, по мнению ученых, безвредна.

Лиловый краб

Эти небольшие крабы отличаются своей необычной фиолетовой окраской. Однако такой ярко-лиловый оттенок имеют только самки и неполовозрелые самцы. Взрослея, самцы приобретают красноватый оттенок.

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