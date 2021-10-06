AdMe
AdMe

15+ животных-метисов, чье обаяние даст фору идеальной красоте чистокровных питомцев

-1-1

Люди стремятся усовершенствовать мир вокруг себя. Изобретают новые технологии, меняют рельеф планеты, выводят новые сорта растений и, конечно же, новые породы домашних животных.

Мы в AdMe.ru посмотрели на результаты смелых экспериментов селекционеров-любителей, которые скрестили, казалось бы, несовместимых животных. А в бонусе вас ждут обаятельные кошки-«оборотни».

«Дейзи, смесь хаски и французского бульдога»

«Спасли его 4 года назад. Сделали ДНК-тест, оказалось, в нем понемногу от аляскинского маламута, немецкой овчарки, сибирского хаски, чау-чау и чуточку волка»

Этот милый песель, по предположению хозяев, помесь немецкой овчарки и шарпея

Смесь корги и австралийской овчарки

«Нашли кошку. Кудрявая, как барашек, а спина и хвост полулысые. Ветеринар и фелинолог разводят руками»

  • Корниш-рекс, помесь или что-то со сфинксом. Красивая зверюга. © Lareth / Pikabu

«Наш новый щенок породы кокапу (кокер-спаниель + пудель)»

Кошки породы каракет произошли от скрещивания каракала с домашней кошкой

«Знакомьтесь, это Зельда, наш 3-месячный щенок — смесь джек-рассела и карликового пинчера»

Лабрадудль (лабрадор + пудель)

«Папа у нас сибирский хаски, а мама — метис восточносибирской лайки и волка»

Детеныш немецкой овчарки и золотистого ретривера такой милый, что даже если нападет на преступника, то даст ему номер хорошего адвоката и устроит обнимашки

«1/4 бигль, 1/4 лабрадор, 1/8 ротвейлер, 1/8 французский бульдог (остальные части неизвестны)»

«Это Лили, бассет-хаунд + французский мастиф. Она самая милая девочка на свете»

«Это Бакет. Он наполовину бассет, наполовину хаски»

«Познакомьтесь с Сагвой, это помесь сиамской кошки и сфинкса»

Микс корги и сиба-ину

«Пришли результаты теста ДНК породы Уолтера Брисби, и он на 100 % самый хороший мальчик»

Бонус: кошки-«оборотни»

  • Кличка кошки — Зловещая Тварь. Порода — ликой. Она очень разговорчивая и ласковая. © Unknown author / Reddit

На самом деле эти животные не являются метисами, в их происхождении не участвовали сфинксы и другие голые кошки. Порода возникла благодаря естественной мутации обычных короткошерстных кошек. Ее впервые зафиксировали около 20 лет назад в штате Вирджиния, а уже в 2012 году разработали стандарт породы. Сейчас ликои популярны во всем мире из-за своего необычного «демонического» вида и сходства с оборотнями.

Какой из этих метисов понравился вам? У вас когда-нибудь были питомцы смешанного происхождения?

Фото на превью text.exe / Pikabu
-1-1
Поделиться этой статьёй