15 животных, которые день зря прожили, если свой мокрый нос куда-нибудь не сунули

Многие животные нас прекрасно понимают и в состоянии запомнить, что есть места, куда лучше свой мокрый нос не совать. Однако поделать ничего с собой не могут. Будь то удовлетворение любопытства, желание вкусно подкрепиться или просто весело провести время. Подумаешь, хозяин не поймет или обидится. Мир-то не рухнет.

Мы в AdMe.ru считаем, что выходки животных хоть и могут потрепать нервы, но делают нашу жизнь гораздо веселее.

«Наш котенок Эрик иногда ведет себя как тупица»

Мухоловка для маленьких парней. © BigBartyBoi / Twitter

«Словосочетание дня — затруднительное положение. Именно в него попал мистер лягушка, оттого он такой сердитый. К счастью, нам удалось достать его невредимым»

«Мы 15 минут в панике звали ее, а она все это время сидела тут и молча наблюдала»

Это была попытка лизнуть рыбку

«Открыла шкаф, чтобы достать стакан, и чуть сердце в пятки не ушло»

Неприятно, когда кто-то капает на тебя слюной с чердака, да?

Она редкая помесь чихуахуа с одеялом

«Вчера вечером медведь решил обыскать машину моей сестры»

Он решил, что из этой подушки получится отличное гнездо

Аквариум — его любимое место для сна

«Привет, я Стич, и я залез в кастрюлю с карри»

Инструктор по нардам, но со своими правилами

Нельзя оставаться вежливым, если на кухне часами вкусненько пахнет

«Посмотрела вниз и увидела это. Сначала испугалась, но потом поняла, что это она»

«Белка решила построить домик между моими окнами. Это мешало мне спать всю ночь»