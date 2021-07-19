15 животных, которые день зря прожили, если свой мокрый нос куда-нибудь не сунули
Многие животные нас прекрасно понимают и в состоянии запомнить, что есть места, куда лучше свой мокрый нос не совать. Однако поделать ничего с собой не могут. Будь то удовлетворение любопытства, желание вкусно подкрепиться или просто весело провести время. Подумаешь, хозяин не поймет или обидится. Мир-то не рухнет.
Мы в AdMe.ru считаем, что выходки животных хоть и могут потрепать нервы, но делают нашу жизнь гораздо веселее.
«Наш котенок Эрик иногда ведет себя как тупица»
- Мухоловка для маленьких парней. © BigBartyBoi / Twitter
«Словосочетание дня — затруднительное положение. Именно в него попал мистер лягушка, оттого он такой сердитый. К счастью, нам удалось достать его невредимым»
«Мы 15 минут в панике звали ее, а она все это время сидела тут и молча наблюдала»
Это была попытка лизнуть рыбку
«Открыла шкаф, чтобы достать стакан, и чуть сердце в пятки не ушло»
Неприятно, когда кто-то капает на тебя слюной с чердака, да?
Она редкая помесь чихуахуа с одеялом
«Вчера вечером медведь решил обыскать машину моей сестры»
Он решил, что из этой подушки получится отличное гнездо
Аквариум — его любимое место для сна
«Привет, я Стич, и я залез в кастрюлю с карри»
Инструктор по нардам, но со своими правилами
Нельзя оставаться вежливым, если на кухне часами вкусненько пахнет
«Посмотрела вниз и увидела это. Сначала испугалась, но потом поняла, что это она»
«Белка решила построить домик между моими окнами. Это мешало мне спать всю ночь»
А вам найдется чем дополнить эту подборку? Наверняка каждый сталкивался с такими ситуациями.
Фото на превью PaulettaAigner / Reddit
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