15 животных, которым обломали близкое знакомство с елкой
Наконец-то елки украсили наши дома! Сколько радости и удовольствия дарят они всем обитателям. Единственные, кому активно мешают насладиться общением со сверкающим чудом, — домашние животные. И мы в AdMe.ru даже примерно представляем, что могли бы сказать нам питомцы в ответ на эту «вопиющую несправедливость».
А когда торжественное открытие елки? Позовете?
Тот момент, когда кот пытается понять, за что наказали дерево
Единственное место для елки, когда в доме живет лиса
Ель рождественская. Модель для любителей кошек
Коварный елкозаменитель
Двойной кошмар — это когда новый зеленый враг спелся со старыми заклятыми врагами
И пару недель можно косить от уборки по уважительной причине
Мой кот каждый год добирается до звезды и победно орет. Поспорили с женой, сколько времени ему понадобится теперь
Главное, чтобы кот не решил, что это мы ему подарок упаковали
Надеюсь, хозяйка это сделала для того, чтобы я созерцал, не отвлекаясь на суету мира
Этих псов по одному пускают на веранду, как в музей. Полюбовался? Следующий!
Вот так за 4 атаки враг с позором был изгнан на балкон
У собак-аристократов встречаются свои личные зоопарки. Например, для рождественских елок — это еще те опасные звери
Придумали елку, которую скручиваем и убираем, когда уходим из дома. Кошка негодует
Это всего лишь вопрос времени
Фото на превью imgur
По материалам boredpanda