15 животных, которым обломали близкое знакомство с елкой

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Наконец-то елки украсили наши дома! Сколько радости и удовольствия дарят они всем обитателям. Единственные, кому активно мешают насладиться общением со сверкающим чудом, — домашние животные. И мы в AdMe.ru даже примерно представляем, что могли бы сказать нам питомцы в ответ на эту «вопиющую несправедливость».

А когда торжественное открытие елки? Позовете?

Тот момент, когда кот пытается понять, за что наказали дерево

Единственное место для елки, когда в доме живет лиса

Ель рождественская. Модель для любителей кошек

Коварный елкозаменитель

Двойной кошмар — это когда новый зеленый враг спелся со старыми заклятыми врагами

И пару недель можно косить от уборки по уважительной причине

Мой кот каждый год добирается до звезды и победно орет. Поспорили с женой, сколько времени ему понадобится теперь

Главное, чтобы кот не решил, что это мы ему подарок упаковали

Надеюсь, хозяйка это сделала для того, чтобы я созерцал, не отвлекаясь на суету мира

Этих псов по одному пускают на веранду, как в музей. Полюбовался? Следующий!

Вот так за 4 атаки враг с позором был изгнан на балкон

У собак-аристократов встречаются свои личные зоопарки. Например, для рождественских елок — это еще те опасные звери

Придумали елку, которую скручиваем и убираем, когда уходим из дома. Кошка негодует

Это всего лишь вопрос времени