15+ животных с изюминкой, на которых природа не пожалела красок

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Люди рисуют картины, пишут книги и создают различные произведения искусства. Но иногда стоит обернуться кругом, чтобы понять, что человеку никогда не переплюнуть природу. Ее трепетное мастерство способно явить миру поразительных созданий, чей окрас заставит снять шляпу даже талантливого художника.

У нас в AdMe.ru перехватило дух от вида животных, которых природа раскрасила так, что нарочно не придумаешь. Бонус в конце расскажет, как цвет кошачьего носа может послужить источником вдохновения для новой прически.

«Самый поразительный окрас, который я когда-либо видел»

Кажется, ее шерстку разрисовал Пикассо

«Никогда не думал, что бело-коричневые далматины настолько красивы»

Ее зовут Рокси Харт, как героиню мюзикла «Чикаго»

От его взгляда невозможно отвести глаз

Этого домашнего ежика зовут Снежок

«Зои улыбается тебе, потому что знает, что тебе это нужно! Доверься Зои»

«Не могу перестать смотреть на ее панцирь»

Так выглядит попугай-альбинос

Белая белка. Ну что за прелесть!

Пес с «веснушками»

«У моей собаки шерсть растет в виде сердца»

Паук с зелеными клыками

«Подушечки лап моей кошки окрашены в тон шерсти»

Это его камуфляж

Невероятно редкий тюлень со светлой шерсткой

Бонус: «Я попросила парикмахера покрасить мне волосы в цвет носа моего кота»