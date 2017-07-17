15 животных, которые знают толк в летних каникулах
В каждом времени года есть своя прелесть, но летом жизнь становится особенно приятной — и не только для людей.
AdMe.ru нашел 15 доказательств того, что животные любят теплую погоду, купание и мороженое ничуть не меньше, чем мы.
Если вы считали, что только люди радуются лету, то взгляните на этого пса
Или на эту лису
В жаркий день даже котов тянет к воде
А свинки так и вовсе из нее не вылезают
Или выходят ненадолго — чтобы немного позагорать
Не беда, если поблизости нет моря. Питомцы всегда найдут другие развлечения
И обязательно заведут новых друзей
Главное, чтобы было чем подкрепиться
И чем больше вкусняшек, тем лучше
А еще во время каникул можно кататься в автомобиле с ветерком
Неспешно плыть вниз по реке
Болеть со своим человеком за любимую команду
Ну или просто как следует поспать
Но не все животные так беззаботны, как этот тюлень
Ведь кто-то же должен следить за безопасностью, пока другие отдыхают!
Фото на превью notdrawntoscale/imgur.com, sonyablade/imgur.com