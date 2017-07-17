15 животных, которые знают толк в летних каникулах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В каждом времени года есть своя прелесть, но летом жизнь становится особенно приятной — и не только для людей. AdMe.ru нашел 15 доказательств того, что животные любят теплую погоду, купание и мороженое ничуть не меньше, чем мы.

Если вы считали, что только люди радуются лету, то взгляните на этого пса

Или на эту лису

В жаркий день даже котов тянет к воде

А свинки так и вовсе из нее не вылезают

Или выходят ненадолго — чтобы немного позагорать

Не беда, если поблизости нет моря. Питомцы всегда найдут другие развлечения

И обязательно заведут новых друзей

Главное, чтобы было чем подкрепиться

И чем больше вкусняшек, тем лучше

А еще во время каникул можно кататься в автомобиле с ветерком

Неспешно плыть вниз по реке

Болеть со своим человеком за любимую команду

Ну или просто как следует поспать

Но не все животные так беззаботны, как этот тюлень

Ведь кто-то же должен следить за безопасностью, пока другие отдыхают!