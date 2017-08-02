15 животных, которые знают, как круто иметь семью
Каким бы ни был день — тяжелым или легким, какие бы роли ни приходилось играть на работе или в обществе, так приятно оказаться в семейном кругу, где все свои и вы любимы несмотря ни на что.
AdMe.ru собрал фотографии животных, которые доказывают, что в семье вы можете быть собой на все 100 %.
В семье вы любимы, даже если не похожи на остальных
Среди родных вы можете зевнуть как следует
Или ухватить вкусный кусочек с чужой тарелки, и никто не упрекнет
Семья знает, что в глубине души вы добрый
И у вас свой взгляд на мир
Никто не спорит, кто красивее. Ведь вы все как на подбор
И даже с утра вы никого не испугаете своим внешним видом
Только в кругу семьи вы можете по-настоящему расслабиться
Смеяться вместе до упаду, если шутка удалась
И тупить тоже вместе, если не поняли, где смеяться
Вы даже можете все вместе вести себя как сумасшедшие
В семье не бывает секретов и всегда царит полное доверие
Да, порой вы устаете от упреков и поучений
И невольно думаете: «С кем мне приходится жить!»
Но все равно порвете любого ради своих близких
Потому что знаете: хоть вы и разные, вы все — одна команда
Фото на превью EcoPic / Depositphotos