15 животных, которые знают, как круто иметь семью

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каким бы ни был день — тяжелым или легким, какие бы роли ни приходилось играть на работе или в обществе, так приятно оказаться в семейном кругу, где все свои и вы любимы несмотря ни на что. AdMe.ru собрал фотографии животных, которые доказывают, что в семье вы можете быть собой на все 100 %.

В семье вы любимы, даже если не похожи на остальных

Среди родных вы можете зевнуть как следует

Или ухватить вкусный кусочек с чужой тарелки, и никто не упрекнет

Семья знает, что в глубине души вы добрый

И у вас свой взгляд на мир

Никто не спорит, кто красивее. Ведь вы все как на подбор

И даже с утра вы никого не испугаете своим внешним видом

Только в кругу семьи вы можете по-настоящему расслабиться

Смеяться вместе до упаду, если шутка удалась

И тупить тоже вместе, если не поняли, где смеяться

Вы даже можете все вместе вести себя как сумасшедшие

В семье не бывает секретов и всегда царит полное доверие

Да, порой вы устаете от упреков и поучений

И невольно думаете: «С кем мне приходится жить!»

Но все равно порвете любого ради своих близких

Потому что знаете: хоть вы и разные, вы все — одна команда