Эти 18 животных — лучший пример того, что для дружбы нет никаких преград

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У животных нет стереотипов, политики и закулисных игр. Они настоящие на все 100 %, поэтому мы так и любим их. Совершенно разные виды животных могут прекрасно уживаться вместе и даже помогать друг другу.

AdMe.ru собрал фотографии самых разных животных планеты, которых объединяет одно — крепкая дружба без предубеждений. А в конце статьи вас ждет трогательный бонус.

Друг поймет без слов

Этот совенок вылупился на 2 дня позже своих собратьев и ему нужно больше внимания и заботы, чем другим. Судьба подарила ему друга и защитника — овчарку Инго. Он часто прижимает совенка к себе, чтобы согреть и успокоить. «Видно, как они понимают друг друга без слов», — делится хозяйка собаки.

На него всегда можно положиться

Для дружбы не важно насколько вы разные

И не похожи друг на друга

Хорошо быть вместе

Собака по имени Генри и кошка Балу стали друзьями сразу, как только увидели друг друга. Они живут и путешествуют вместе с хозяевами. Когда Балу устает в походах, он забирается на своего друга и Генри совсем не против.

Друг никогда не бросит, что бы ни случилось

Встречи с ним всегда долгожданны

Им можно довериться полностью

Или прийти поплакаться

Друзьями могут стать все, не важно, как там принято в мире

Кевину Ричардсону было 23, когда он начал работать двумя 6-месячными детенышами льва. Уже будучи взрослыми, они сохранили память о его заботе и проявляют самые теплые чувства по отношению к Кевину.

Вместе и гулять веселее

И делиться эмоциями

Друг — это тот, кто умеет прощать

И поддерживать

Лабрадор Месси живет в Таиланде, а по соседству с ней обитает хаски Ауди, чей хозяин целыми днями пропадает на работе. Ауди часто скулил от одиночества, и Месси утешала его, гавкая со своего участка. Постепенно это стало традицией, но хозяева даже не подозревали, что их собаки сумели заочно подружиться. Однажды хозяин Ауди забыл запереть ворота своего участка и хаски вырвался на свободу. Он сразу же побежал к своей лучшей подруге Месси, и собаки обнялись через ограду.

Его плечо всегда рядом

И он знает вас лучше других

Потому что это большое счастье — иметь друга

Это 2 золотистых ретривера Уотсон и Кико и их друг кот Гарри. Мы привыкли считать, что кошки и собаки не очень-то ладят. Но эти ребята ломают все стереотипы и служат отличным примером того, что дружба не терпит рамок и условностей.

Бонус: интересная реакция слонов, когда они впервые встретились на дороге