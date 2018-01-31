Эти 18 животных — лучший пример того, что для дружбы нет никаких преград
У животных нет стереотипов, политики и закулисных игр. Они настоящие на все 100 %, поэтому мы так и любим их. Совершенно разные виды животных могут прекрасно уживаться вместе и даже помогать друг другу.
AdMe.ru собрал фотографии самых разных животных планеты, которых объединяет одно — крепкая дружба без предубеждений. А в конце статьи вас ждет трогательный бонус.
Друг поймет без слов
Этот совенок вылупился на 2 дня позже своих собратьев и ему нужно больше внимания и заботы, чем другим. Судьба подарила ему друга и защитника — овчарку Инго. Он часто прижимает совенка к себе, чтобы согреть и успокоить. «Видно, как они понимают друг друга без слов», — делится хозяйка собаки.
На него всегда можно положиться
Для дружбы не важно насколько вы разные
И не похожи друг на друга
Хорошо быть вместе
Собака по имени Генри и кошка Балу стали друзьями сразу, как только увидели друг друга. Они живут и путешествуют вместе с хозяевами. Когда Балу устает в походах, он забирается на своего друга и Генри совсем не против.
Друг никогда не бросит, что бы ни случилось
Встречи с ним всегда долгожданны
Им можно довериться полностью
Или прийти поплакаться
Друзьями могут стать все, не важно, как там принято в мире
Кевину Ричардсону было 23, когда он начал работать двумя 6-месячными детенышами льва. Уже будучи взрослыми, они сохранили память о его заботе и проявляют самые теплые чувства по отношению к Кевину.
Вместе и гулять веселее
И делиться эмоциями
Друг — это тот, кто умеет прощать
И поддерживать
Лабрадор Месси живет в Таиланде, а по соседству с ней обитает хаски Ауди, чей хозяин целыми днями пропадает на работе. Ауди часто скулил от одиночества, и Месси утешала его, гавкая со своего участка. Постепенно это стало традицией, но хозяева даже не подозревали, что их собаки сумели заочно подружиться.
Однажды хозяин Ауди забыл запереть ворота своего участка и хаски вырвался на свободу. Он сразу же побежал к своей лучшей подруге Месси, и собаки обнялись через ограду.
Его плечо всегда рядом
И он знает вас лучше других
Потому что это большое счастье — иметь друга
Это 2 золотистых ретривера Уотсон и Кико и их друг кот Гарри. Мы привыкли считать, что кошки и собаки не очень-то ладят. Но эти ребята ломают все стереотипы и служат отличным примером того, что дружба не терпит рамок и условностей.
Бонус: интересная реакция слонов, когда они впервые встретились на дороге
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Фото на превью henrythecoloradodog / instagram, wildlifeonearth / instagram