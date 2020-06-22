15 животных, которые сильно кого-то напоминают

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В жизни редко кому удается встретить своего двойника. Но шанс возрастает, если искать его не только среди своих соплеменников, но и во всем окружающем. У животных из сегодняшней подборки нашлись «близнецы» в числе знаменитостей, других представителей фауны и даже мультперсонажей.

Мы в AdMe.ru любим сравнивать разные объекты и сегодня разыскали животных, которые сильно кого-то напоминают.

В Австралии нашли золотистого поссума, который очень смахивает на Пикачу

«Каждый, кто видит моего котика, говорит, что он похож на Пеннивайза»

«Мои родители приютили собаку, которая очень напоминает моржа»

Этот кот выглядит как старый мастер кунг-фу

«Все говорят, что мой кот похож на Сэмюэла Л. Джексона»

Познакомьтесь с Эвери, которая выглядит как сова

«Как думаете, похож мой красавчик на актера Николаса Холта?»

«Кто еще думает, что моя собака выглядит как белка из „Ледникового периода“?»

Этот кот напоминает актера Рона Перлмана

«По-моему, у моего друга не собака, а лиса»

«Скажите „привет“ Скубе»

«Моя собака похожа на олененка»

Ну чем вам не тюлень?

Двойники действительно существуют

«У кота моей сестры больше нет зубов, и теперь он выглядит как Беззубик из мультфильма „Как приручить дракона“»

А кого напоминает ваш питомец? Поделитесь фотографией.