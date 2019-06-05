15+ животных, которые пришли украсть ваше сердце (Сопротивление бесполезно)

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Природа создала животных такими милыми и невероятно обаятельными, что нам часто хочется обнять, поцеловать и затискать этих крошек. Увы, порой нет возможности насладиться их обществом вживую, поэтому мы предлагаем вам получить визуальный заряд милоты.

Мы в AdMe.ru просто обожаем животных и уверены, что они способны поднять настроение даже своими фотографиями.

Лапки божественны у всех котиков, даже у леопарда

Еще совсем малыш, а уже столько обаяния

А так выглядит очарование в черно-белом цвете

А так — счастье

Мир принадлежит тому, кто ему рад

Мама плохому не научит

Квокки — это самые улыбчивые животные в мире

Белый Бим, черное ухо, розовые лапки

Эти ушки и взгляд...

А это чудо, похожее на кролика, называется илийская пищуха

Доброта еще как притягательна!

Без комментариев. Просто красавчик

Когда уши — твоя главная гордость

И как только природа придумала так много милашек?

Просто щедрый милый слоненок

Еноты точно знают, как расположить к себе любого

И напоследок фото, чтобы окончательно добить ваш мимимиметр

Поделитесь и вы милой фотографией своего питомца.