15+ животных, которые пришли украсть ваше сердце (Сопротивление бесполезно)
Природа создала животных такими милыми и невероятно обаятельными, что нам часто хочется обнять, поцеловать и затискать этих крошек. Увы, порой нет возможности насладиться их обществом вживую, поэтому мы предлагаем вам получить визуальный заряд милоты.
Мы в AdMe.ru просто обожаем животных и уверены, что они способны поднять настроение даже своими фотографиями.
Лапки божественны у всех котиков, даже у леопарда
Еще совсем малыш, а уже столько обаяния
А так выглядит очарование в черно-белом цвете
А так — счастье
Мир принадлежит тому, кто ему рад
Мама плохому не научит
Квокки — это самые улыбчивые животные в мире
Белый Бим, черное ухо, розовые лапки
Эти ушки и взгляд...
А это чудо, похожее на кролика, называется илийская пищуха
Доброта еще как притягательна!
Без комментариев. Просто красавчик
Когда уши — твоя главная гордость
И как только природа придумала так много милашек?
Просто щедрый милый слоненок
Еноты точно знают, как расположить к себе любого
И напоследок фото, чтобы окончательно добить ваш мимимиметр
Поделитесь и вы милой фотографией своего питомца.
Фото на превью Smithsonian's National Zoo / flickr