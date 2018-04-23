15 животных, которые покорят вас своим зверским обаянием
Часто можно услышать, что успех любит оптимистов. Но не всегда получается удержать этот настрой и никто не говорит, где его взять. Есть один верный способ — отвлечься на пару минут от повседневных дел и посмотреть на смешных и милых животных. Повышение настроения и продуктивности гарантировано.
AdMe.ru надеется, что эти 15 очаровательных зверюшек зарядят вас позитивом и сделают ваш день лучше.
1. Граф Мрякула. Восставший из коробки
2. «Это Руди, и он любит меня. Руди не моя кошка»
3. «Это происходит каждый раз, когда мы играем»
4. Потому что ангел в доме может быть только один
«Вы окружены ангелами».
5. Невозможно очаровательный щенок
6. И не менее прекрасный котенок
7. Улыбка, способная растопить сердце каждого
8. Иногда собаки бывают слишком азартны
9. «Человек, почему ты смеешься?»
10. «Кажется, хозяин попал в неловкую ситуацию»
11. Утренняя прогулка — настоящее блаженство
12. Похоже, собака удачно пошутила
13. Два друга
14. «Как еще намекнуть хозяину, что пора заканчивать работу и играть со мной?»
15. Тот, кто способен вернуть солнечное настроение даже в самый пасмурный день
Получилось зарядиться хорошим настроением?
Фото на превью Mustbetheweather3/reddit