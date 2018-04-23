15 животных, которые покорят вас своим зверским обаянием

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Часто можно услышать, что успех любит оптимистов. Но не всегда получается удержать этот настрой и никто не говорит, где его взять. Есть один верный способ — отвлечься на пару минут от повседневных дел и посмотреть на смешных и милых животных. Повышение настроения и продуктивности гарантировано.

AdMe.ru надеется, что эти 15 очаровательных зверюшек зарядят вас позитивом и сделают ваш день лучше.

1. Граф Мрякула. Восставший из коробки

2. «Это Руди, и он любит меня. Руди не моя кошка»

3. «Это происходит каждый раз, когда мы играем»

4. Потому что ангел в доме может быть только один

«Вы окружены ангелами».

5. Невозможно очаровательный щенок

6. И не менее прекрасный котенок

7. Улыбка, способная растопить сердце каждого

8. Иногда собаки бывают слишком азартны

9. «Человек, почему ты смеешься?»

10. «Кажется, хозяин попал в неловкую ситуацию»

11. Утренняя прогулка — настоящее блаженство

12. Похоже, собака удачно пошутила

13. Два друга

14. «Как еще намекнуть хозяину, что пора заканчивать работу и играть со мной?»

15. Тот, кто способен вернуть солнечное настроение даже в самый пасмурный день

Получилось зарядиться хорошим настроением?