15+ животных, которые показывают: чтобы быть любимым, не надо обладать идеальной внешностью

Несмотря на все хлопоты и помехи, мы души не чаем в наших домашних любимцах. Но милые пушистики могут иметь не всегда безукоризненную внешность. У одних может меняться шубка из-за генов родителей, у других мордочка будет пожизненно напоминать известного артиста, ну а третьи приобрели свою особенность в результате случая.

Читатели AdMe.ru и другие пользователи интернета делятся фото и историями о том, как они нашли свою мохнатую половинку. И мы очень рады, что ничто не мешает им любить друг друга. А бонус покажет, что все особенности внешности и характера как раз эту связь и укрепляют.

«У моего пСына папа — рыжая овчарка, а мама — белоснежная хаски. Получился хаски с расцветкой овчарки и разными глазами»

«У моего косоглазие наоборот: глаза смотрят в разные стороны, от этого выглядит балбес балбесом»

«Это Пикси. Вероятно, попал под выбраковку помета сфинкса. В зависимости от времени года меняет длину, густоту и окрас шубки, в том числе и покрытие шерстью разных частей тела»

«Даже несмотря на отсутствующий глаз, она может взбираться по лестнице. А также это наш бессменный ловец мышей и мух»

Этот взгляд растопит любое сердце

«Хейзел была бездомной и попала в ловушку, откуда ее спасли. Она лишилась лапки, но обрела дом со мной»

«У моей с рождения поломанный в нескольких местах хвостик. Выглядит как крючок. Очень забавно им машет и вечно цепляется им за любимые пакетики»

«Так и хочется бупнуть этот миленький маленький носик»

Цветы полил, Ваську соседского прогнал — золотой помощник

«Пришлось месяц назад удалить глаз, был рак слезной железы, так что теперь он подмигивающее эмодзи или веселый пират. Мы не унываем, для 16 лет это и так хорошо»

«У меня косоглазый кот, ну очень милый»

«Она родилась с такими особенностями. Хозяева раздавали котят, и моя мама не смогла удержаться»

«Мэгги нашли бездомной с поврежденной лапкой. А теперь она просто обожает усложнять процесс садоводства»

«Хороший мальчик теперь дома. Из-за несчастного случая он потерял лапку и бывшему хозяину стал не нужен»

«Стал конопатым с возрастом. Поначалу думали, что это грязь, потому что гуляет на улице и не отличается особой чистоплотностью. Но это скорее спонтанная пигментация, характерная для рыжих»

Бонус № 1: характер может стать серьезным испытанием любви

«Причины, по которым мне сложно тренироваться дома».

Бонус № 2: «Да, он не всем нравится, но он заставляет меня улыбаться»

Бонус № 3: в принципе, интеллектуальные особенности тоже могут заставить задуматься

«Она любит проверять, насколько большие камни может поднять».