15 хвостатых умников и умниц, которых так и хочется чмокнуть прямо в носик

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Как и люди, собаки и кошки бывают трудягами и бездельниками. Одним только дай поваляться, а другие стремятся помогать людям изо всех сил. Кто-то сует свой любопытный нос в любое дело, а кто-то прислушивается к просьбам хозяев или как минимум не мешает.

Мы в AdMe.ru любим находить очередные подтверждения тому, что домашние любимцы сплошь умники и умницы. Как бы мы справлялись, если бы они не приходили на помощь?

«Гизмо проверяет почту каждый день»

Он надеется на бесплатные образцы корма для кошек. © Here_for_tea_ / Reddit

«Пока я сплю, собака выполняет мою работу»

«Мой пес такой умный, что ходит гулять сам с собой»

Инспектор по электрике

Догадайтесь, какая из этих собак помогала стричь газон

«Принес мне миску для воды, чтобы показать, что ему нужно налить еще»

«Кошка-гигиенист хочет убедиться, что я купила качественную зубную щетку»

Помощник

Новый стажер-судомойка пунктуален, внимателен и симпатичен

Я ищу судомойку в свою закусочную. Если бы вы могли передать мое предложение вашей очаровательной ученице, был бы признателен. © veggisproutsi / Reddit

«Поймал ремонтника, дрыхнущего на работе»

«Мой пес помогает мне качать пресс»

«Так моя собака намекает, что мне пора взять перерыв в работе»

«У нас вчера была вечеринка по случаю дня рождения сына»

«К нам пришли 23 пятилетки, и, думаю, мы с женой не единственные, у кого был тяжелый день».

«Кажется, у меня подрастает гений»

«Мыла полы. Котенок хотел спрыгнуть вниз, на что я буркнула: „Не ходи по мокрому“. Так он взял и обратно лег на диван».

«Щенок у нас всего 2 недели, а наш лабрадор уже измучен. Но он очень хороший старший брат»

Я отец четверых детей, я знаю этот взгляд. © aslowcap / Reddit