15 хвостатых умников и умниц, которых так и хочется чмокнуть прямо в носик
Как и люди, собаки и кошки бывают трудягами и бездельниками. Одним только дай поваляться, а другие стремятся помогать людям изо всех сил. Кто-то сует свой любопытный нос в любое дело, а кто-то прислушивается к просьбам хозяев или как минимум не мешает.
Мы в AdMe.ru любим находить очередные подтверждения тому, что домашние любимцы сплошь умники и умницы. Как бы мы справлялись, если бы они не приходили на помощь?
«Гизмо проверяет почту каждый день»
Он надеется на бесплатные образцы корма для кошек. © Here_for_tea_ / Reddit
«Пока я сплю, собака выполняет мою работу»
«Мой пес такой умный, что ходит гулять сам с собой»
Инспектор по электрике
Догадайтесь, какая из этих собак помогала стричь газон
«Принес мне миску для воды, чтобы показать, что ему нужно налить еще»
«Кошка-гигиенист хочет убедиться, что я купила качественную зубную щетку»
Помощник
Новый стажер-судомойка пунктуален, внимателен и симпатичен
Я ищу судомойку в свою закусочную. Если бы вы могли передать мое предложение вашей очаровательной ученице, был бы признателен. © veggisproutsi / Reddit
«Поймал ремонтника, дрыхнущего на работе»
«Мой пес помогает мне качать пресс»
«Так моя собака намекает, что мне пора взять перерыв в работе»
«У нас вчера была вечеринка по случаю дня рождения сына»
«К нам пришли 23 пятилетки, и, думаю, мы с женой не единственные, у кого был тяжелый день».
«Кажется, у меня подрастает гений»
«Мыла полы. Котенок хотел спрыгнуть вниз, на что я буркнула: „Не ходи по мокрому“. Так он взял и обратно лег на диван».
«Щенок у нас всего 2 недели, а наш лабрадор уже измучен. Но он очень хороший старший брат»
Я отец четверых детей, я знаю этот взгляд. © aslowcap / Reddit
А ваш домашний питомец как демонстрирует свой интеллект?