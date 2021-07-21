15 животных, которые могут быть очаровашками, хотя от них этого совсем не ждешь
Интернет завален милыми фотками собачек и кошечек на любой вкус, так что у нас самих нет сил сдерживать умиление. Но что, если мы вам скажем о существовании целой неоткрытой Америки в виде разных других усатых, хвостатых, крылатых и прочих? И они заслуживают не меньшего внимания.
Мы в AdMe.ru постарались отыскать фото реже встречающихся в сети животных, от вида которых просто невозможно не расплыться в улыбке. Тут есть и усатая альпака, и черепаха с настоящим садом на спине. Как говорится, мир полон чудес.
Охлаждайте попу зеленым чаем
«Проверяю ее рот. Так выглядит доверие в отношениях. Ну не милота ли?»
«Неопубликованное фото малышки Химари»
«Привез своих крыс посмотреть на цветы»
«Чарли слишком сонный, чтобы есть, поэтому он просто держит сладкую картошку»
«Малютка Кузовок-кубик»
Боже, ну что за прелесть!
Миниатюрный кролик
- Кому нужны ноги, если можно катиться по улице, как шарик. © Brunette_Dragon / Reddit
У этой редкой голубоглазой черепахи невероятно заразительная улыбка
- Она похожа на человека, которого волшебное проклятие превратило в черепаху. И теперь она счастлива вновь общаться с людьми. © 1ceknownas / Reddit
«Лето выдалось очень жарким. Мой брат заметил, как этот паренек прохлаждается у нас в бассейне»
Ох уж эти усы!
- Какой видный джентльмен! © SacreeEnvie / Reddit
«Я лучше знаю, как использовать подушки»
«Этот горностай бегал по кругу посреди дороги, и я решил помочь ему ее перейти»
«Нашла сегодня крольчат возле своего офиса»
Что может быть круче, чем ожерелье из крошечных летучих мышек? Сейчас сезон их рождения, и классные люди из Bat World Sanctuary не жалеют сил, спасая этих малюток
А какое животное из тех, что вы видели, было самым очаровательным?
Фото на превью Gallow***b / Reddit
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