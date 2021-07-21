15 животных, которые могут быть очаровашками, хотя от них этого совсем не ждешь

Интернет завален милыми фотками собачек и кошечек на любой вкус, так что у нас самих нет сил сдерживать умиление. Но что, если мы вам скажем о существовании целой неоткрытой Америки в виде разных других усатых, хвостатых, крылатых и прочих? И они заслуживают не меньшего внимания.

Мы в AdMe.ru постарались отыскать фото реже встречающихся в сети животных, от вида которых просто невозможно не расплыться в улыбке. Тут есть и усатая альпака, и черепаха с настоящим садом на спине. Как говорится, мир полон чудес.

Охлаждайте попу зеленым чаем

«Проверяю ее рот. Так выглядит доверие в отношениях. Ну не милота ли?»

«Неопубликованное фото малышки Химари»

«Привез своих крыс посмотреть на цветы»

«Чарли слишком сонный, чтобы есть, поэтому он просто держит сладкую картошку»

«Малютка Кузовок-кубик»

Боже, ну что за прелесть!

Миниатюрный кролик

Кому нужны ноги, если можно катиться по улице, как шарик. © Brunette_Dragon / Reddit

У этой редкой голубоглазой черепахи невероятно заразительная улыбка

Она похожа на человека, которого волшебное проклятие превратило в черепаху. И теперь она счастлива вновь общаться с людьми. © 1ceknownas / Reddit

«Лето выдалось очень жарким. Мой брат заметил, как этот паренек прохлаждается у нас в бассейне»

Ох уж эти усы!

«Я лучше знаю, как использовать подушки»

«Этот горностай бегал по кругу посреди дороги, и я решил помочь ему ее перейти»

«Нашла сегодня крольчат возле своего офиса»

Что может быть круче, чем ожерелье из крошечных летучих мышек? Сейчас сезон их рождения, и классные люди из Bat World Sanctuary не жалеют сил, спасая этих малюток