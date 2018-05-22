15 животных, которые, кажется, больше похожи на людей, чем сами люди

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: на горящий огонь, льющуюся воду и проделки домашних животных. Только взгляните на безумного котика в коробке и печального собакевича, сидящего на диване, — выражения этих морд так красноречивы, что так и тянет рассмеяться. За это мы и любим этих милых засранцев.

AdMe.ru собрал фотографии животных, которые так точно копируют своих хозяев, что кажется, будто они те же люди, только в шубах.

Когда все выходные развлекался и вдруг осознал, что завтра понедельник и тебе нужно на работу

Когда увидел себя в зеркале и понимаешь, какой же ты все-таки милый

У всех есть друг, который портит совместные селфи своими дурацкими рожами

Когда твое воспитание и манеры не позволяют тебе высказаться откровенно, но твой взгляд красноречивее слов

Когда ты сладко спал, но дети внезапно разбудили тебя своими дикими воплями в 7 утра

Когда ты белый и пушистый, а твоя девушка все равно устроила скандал

Когда не получилось похудеть к лету и ты думаешь: «Ну и черт с ним!»

Когда твой план был великолепен, но что-то пошло не так

Когда наконец снял брекеты и хочешь, чтобы все оценили твою идеальную улыбку

Когда мама незаслуженно обидела и ты мечтаешь отморозить себе уши ей назло

Когда ты бедняжечка горемычная и никто-то тебя не пожалеет, не приголубит

Когда родители сказали уступить младшему брату и ты размышляешь о том, как несправедлива жизнь

Когда надеялся, что у фильма будет хеппи-энд, но «Титаник» все-таки утонул

Когда пытаешься из двух зол выбрать меньшее, но у тебя ничего не получается

Когда у тебя была куча планов на выходные, но в субботу утром ты вдруг понимаешь, что твоя кровать — лучшее место на свете