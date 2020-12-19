15+ внезапных фотофактов о животных, которые не расскажут на биологии

Природа — непредсказуемый творец. Мало того что в мире существует огромное множество видов животных, так еще и сами индивиды могут существенно отличаться от собратьев. Олени-альбиносы, аллигаторы-меланисты, кудрявые курицы со свинками, все это и не только вы увидите в нашей статье.

Мы в AdMe.ru изучили новые факты о живой природе и хотим поделиться ими с вами.

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