15 везунчиков, которые не планировали особых встреч, но жизнь решила иначе
Порой неожиданные встречи, которые надолго оставляют след в нашей памяти, происходят тогда, когда мы меньше всего этого ждем. И как здорово, что у каждого из нас есть возможность тут же запечатлеть этот момент с помощью фотоаппарата или камеры в смартфоне.
Мы в AdMe.ru совсем не против приятных эмоциональных событий, пускай даже онлайн. Герои нашей подборки подзарядят вас положительными эмоциями на целый день.
«Спасла этого енотика в моем дворе. Мне сказали, что ему было всего около 6 недель»
«Я нашла свою близняшку на работе!»
«Я сегодня видела петуха в поезде»
«Встретил баскетболиста Шакила О’Нила. Для справки: мой рост — 182 см»
«Я живу у моря, поэтому вот что происходит, когда оставляю окна открытыми. Чайки хватают любую еду, которую я оставляю на столе»
«Пью утренний кофе с павлином»
«Эти детишки поднимали сегодня настроение прохожим»
«Птенец пересмешника выпал из гнезда. К счастью, до гнезда можно добраться по лестнице, поэтому я вернула его домой»
«Дикие лошади во дворе моего соседа сегодня утром»
«Я запечатлела этот прекрасный момент вчера, когда ждала трамвай в центре города»
«Сегодня я встретил верблюда»
«Посмотрите, кого я увидел сегодня!»
«Такого красавца принесли в ветеринарную клинику. В итоге с ним все хорошо»
«Это Круэлла Де Виль! Вызовите полицию»
«Она просто присела отдохнуть на мой телефон»
А у вас бывали неожиданные встречи, подобные тем, что в нашей подборке?
Фото на превью BBapt15ta / Twitter
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