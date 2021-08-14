15 везунчиков, которые не планировали особых встреч, но жизнь решила иначе

Порой неожиданные встречи, которые надолго оставляют след в нашей памяти, происходят тогда, когда мы меньше всего этого ждем. И как здорово, что у каждого из нас есть возможность тут же запечатлеть этот момент с помощью фотоаппарата или камеры в смартфоне.

Мы в AdMe.ru совсем не против приятных эмоциональных событий, пускай даже онлайн. Герои нашей подборки подзарядят вас положительными эмоциями на целый день.

«Спасла этого енотика в моем дворе. Мне сказали, что ему было всего около 6 недель»

«Я нашла свою близняшку на работе!»

«Я сегодня видела петуха в поезде»

«Встретил баскетболиста Шакила О’Нила. Для справки: мой рост — 182 см»

«Я живу у моря, поэтому вот что происходит, когда оставляю окна открытыми. Чайки хватают любую еду, которую я оставляю на столе»

«Пью утренний кофе с павлином»

«Эти детишки поднимали сегодня настроение прохожим»

«Птенец пересмешника выпал из гнезда. К счастью, до гнезда можно добраться по лестнице, поэтому я вернула его домой»

«Дикие лошади во дворе моего соседа сегодня утром»

«Я запечатлела этот прекрасный момент вчера, когда ждала трамвай в центре города»

«Сегодня я встретил верблюда»

«Посмотрите, кого я увидел сегодня!»

«Такого красавца принесли в ветеринарную клинику. В итоге с ним все хорошо»

«Это Круэлла Де Виль! Вызовите полицию»

«Она просто присела отдохнуть на мой телефон»