15 вещей, которые мечтает перевести на человеческий каждая кошка

Понимать язык животных — это суперспособность, о которой грезят миллионы людей на планете. Но многим любителям четвероногих вовсе не нужно волшебство, чтобы узнать, что хочет сказать их питомец. Некоторые действия усатых-полосатых членов семьи красноречивее любых слов. А еще, оказывается, они научились по-своему воспринимать человеческую речь и специально для нас ввели в свой обиход клич «мяу».

Мы в AdMe.ru отыскали 15 способов, которые помогут без словарей понять, о чем молчит каждая кошка.

Многие люди говорят с котом, как с человеком: «Мама уходит, но скоро вернется», «Какой хороший мальчик». Когда питомец слышит подобное, он понимает, что хозяин обращается к нему. Так что можно рассказывать им о рутинных вещах, достижениях и промахах, главное — со спокойной интонацией. А вот разговаривать с кошкой громким голосом не стоит: крик и повышенные тона она воспримет как то, что ее ругают, и станет бояться вас.

Кошки понимают человеческую речь . Они знают, что хозяин, произнося их кличку, обращается именно к ним, и не путают созвучные слова. Правда, животные прибегают к позвавшему не из чувства уважения, а в надежде получить что-нибудь вкусное или чтобы его почесали за ухом.

. Они знают, что хозяин, произнося их кличку, обращается именно к ним, и не путают созвучные слова. Правда, животные прибегают к позвавшему не из чувства уважения, а в надежде получить что-нибудь вкусное или чтобы его почесали за ухом. Все кошки любят, когда их гладят. Однако если животное лежит на спине, то будьте осторожны и не принимайтесь сразу трогать его живот. Скорее всего, питомец расслаблен и хочет побыть в одиночестве, в тишине и покое.

Бытует мнение, что кошки крайне эгоистичны и равнодушны к человеку. Однако на самом деле общение с людьми им в удовольствие. Исследователи Университета штата Орегон провели необычный эксперимент: они взяли 50 домашних кошек и на несколько часов лишили их возможности заниматься привычными делами — играть, общаться с хозяином и обнюхивать. По истечении времени питомцам дали возможность определиться, чем они займутся. В результате более половины кошек выбрали не еду и другую активность, а общение с хозяином — первым делом бежали к нему и мурлыкали.

Звук «мяу» характерен для котят, зовущих свою маму, но взрослые домашние кошки научились использовать этот клич для привлечения человека . Между тем для взрослых диких кошек мяуканье не характерно ни в каких ситуациях.

. Между тем для взрослых диких кошек мяуканье не характерно ни в каких ситуациях. Громкий длинный звук «р-р-р-р-рмау», который издает кот, скорее всего, является признаком недовольства или настойчивого требования.

Если повторять одно и то же слово несколько раз, кошка запомнит связь слова с действием. Допустим, говорить слово «спать» перед тем, как лечь на кровать. Спустя время кошка начнет ассоциировать характерный звук с определенным действием и самостоятельно прибегать в спальню.

Кошки так любят коробки и другие замкнутые пространства, потому что они помогают животным избавиться от стресса. Но тогда становится непонятно, зачем питомец, с которого хозяева сдувают пылинки, все равно норовит залезть в коробку из-под обуви. Объяснение этому нашли биологи. Оказалось, чаще всего температура в домах на несколько градусов ниже, чем хотелось бы животному. Так что изолированный ящик может служить ему своеобразным обогревателем.

Кошка, которая трется о ноги человека и тычется мордочкой, у многих вызывает большое умиление. На самом деле они просто метят свою территорию . Похожим образом кошки протирают стул, дверь, свои игрушки. Они словно напоминают, что все это принадлежит им, включая любимого хозяина.

. Похожим образом кошки протирают стул, дверь, свои игрушки. Они словно напоминают, что все это принадлежит им, включая любимого хозяина. Когда кошка переминает лапами по мягкой поверхности, она вспоминает, как массировала соски матери, чтобы пить молоко. Питомец делает это в те моменты, когда он действительно счастлив.

Когда кошка обнюхивает чужие ботинки, она часто совершает следующие действия: поднимает голову, слегка приоткрывает рот, поджимает губы и щурит глаза. И морщатся они так не из-за того, что им не понравилось, как пахнет обувь незнакомца. Таким образом кошки сосредотачиваются, чтобы собрать информацию о госте.

Старайтесь не смотреть кошке в глаза слишком пристально. Для них это признак агрессии и недружелюбного отношения.

Кошки следят за мимикой человека и ведут себя по-разному в зависимости от того, какие эмоциональные сигналы они видят на лице владельца . Важно, что речь идет именно о хозяине, поскольку эти питомцы не уделяют особого внимания даже сильным эмоциям незнакомых людей. Кроме того, кошки могут считывать лишь крайние проявления эмоций: злость, радость, комично наигранное выражение лица во время игры.

. Важно, что речь идет именно о хозяине, поскольку эти питомцы не уделяют особого внимания даже сильным эмоциям незнакомых людей. Кроме того, кошки могут считывать лишь крайние проявления эмоций: злость, радость, комично наигранное выражение лица во время игры. Если кошка пытается лизать ваши волосы, она, вероятно, хочет умыть вас. С кошачьего это переводится как признак любви и доверия.

Есть один секрет, который поможет подружиться с любой кошкой. Для этого нужно улыбнуться «по-кошачьи», а именно сузить глаза и медленно поморгать. Ученые из университетов Сассекса и Портсмута заметили, что после таких несложных действий животные с большей вероятностью приближаются к протянутой руке. А еще питомцы нередко начинают аналогично моргать в ответ. Это означает, что животному нравится быть рядом с этим человеком.