15 творений природы, которые она явно готовила для другой планеты

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Писатели-фантасты в своих произведениях стараются создать удивительные существа, которые поразят воображение читателя. Однако иногда и придумывать ничего не надо. Достаточно просто взглянуть на мир вокруг. AdMe.ru собрал творения природы, которые будто бы сошли со страниц научно-фантастических книг.

«Фиолетовый холодец, который я нашел на пляже»

На самом деле это оболочник — подтип морских животных, который распространен в морях по всем миру. Получил свое название из-за студенистой оболочки, покрывающей тело.

Эта штуковина могла бы сыграть роль драконьего яйца в «Игре престолов»

Шишка вечнозеленого хвойного дерева араукарии Бидвилла. Ее размер может достигать 35 см, а вес — 3 кг.

«Мне нужна такая же прическа, как у этого парня»

Это удивительное существо носит название аксолотль, что переводится как «водяная собака». Его особенность заключается в том, что он достигает половой зрелости на стадии личинки. Помимо этого, аксолотль способен восстанавливать утраченные части тела.

«Не хотелось бы найти ЭТО в своей чашке»

Разновидность морских слизней из надсемейства Pterotracheoidea. Из-за своеобразного хоботка они получили альтернативное название — морской слон.

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Насекомые из надсемейства Coccoidea. Насчитывается около 3 000 известных науке видов, часть из которых используют в пищевой промышленности для производства кармина.

Морская мандаринка?

Это актиния. Питается рыбами и мелкими беспозвоночными, предварительно парализуя и убивая добычу. Также ее называют морской анемоной за сходство с одноименным цветком.

«Вначале подумал, что это булыжник, но у него есть корни»

Трутовик — разновидность грибов, которые произрастают как на деревьях, так и на почве.

Когда легла спать с мокрыми волосами

Офиура, или змеехвостка. Свое название получила из-за лучей, которые при движении напоминают извивающихся змей.

«По-моему, эти рыбы начали эволюционировать»

Сетчатый ликод — довольно редкий вид рыб, который обитает на глубине от 100 до 600 метров.

«Висело на дереве. На ощупь похоже на вату»

Некоторые виды насекомых откладывают яйца на ветвях и листьях растений, вследствие чего возникает это патологическое образование под названием галл.

Наверное, природа создала эту штуку в качестве декорации к Хеллоуину

Гриб Aseroe rubra. Сверху покрыт коричневой слизью, источает запах тухлого мяса.

«Напоминает меня в понедельник утром»

Осьминог Дамбо, или гримпотевтис. Свое название получил в честь одноименного мультипликационного персонажа из-за отростков, которые похожи на слоновьи уши.

Выглядит вкусно

Жаботикаба — вечнозеленое дерево, которое формирует плоды не на ветвях, а на стволе. Ягоды употребляют в пищу, из мякоти готовят желе, мармелад, сок и даже вино.

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На самом деле это морские огурцы. Всего насчитывается больше 1 150 видов, часть из которых употребляют в пищу.

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