15+ трогательных фото животных, у которых особая связь с их любимыми игрушками

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Если у вашего домашнего животного есть любимая игрушка, то вы знаете, чтó она для него значит. Скорее всего, он проводит с ней много времени, треплет и охраняет от посторонних, даже если она больше, чем он сам. Это выглядит очень трогательно. А если вдруг главная забава приходит в негодность, звери очень переживают и неподдельно грустят. Ведь это их сокровища, которыми они ни с кем не готовы делиться. Даже с хозяевами.

Мы в AdMe.ru были растроганы тем, с какой любовью и теплотой наши питомцы относятся к своим любимым игрушкам. А в качестве бонуса вас ждет история взросления одного кота.

«Реакция моей подобрашки на первую в ее жизни игрушку»

«Наша 18-летняя собака уже 14 лет спит со своей плюшевой лягушкой»

Малышка Лола просто обожает своего большого друга

«Почему-то моя собака выбрала кирпич в качестве своей игрушки»

А этот корги — бобину от скотча

Скриблс внимательно наблюдает за тем, как зашивают его мягкого напарника

И Мэдди тоже

«Починил его любимую игрушку, но он остался недоволен ею и очень грустит. Прости, Брюс!»

Хорошо, когда в семье есть бабушка, которая придет на помощь

Когда отремонтировали твоего мягкого друга

Плюшевая кунсткамера и виновник

Симус ни на минуту не оставляет этого фламинго без присмотра

А Мерфи — свою уточку

«Никому не отдам!»

Так выглядит собачье счастье

«Собака моей бабушки никогда не рвет свои игрушки, а бабуля регулярно их стирает»

«Мы собирались в поездку, поэтому Сесил принес своего слона и сделал так»

Бонус: история взросления одного кота

В детстве был у меня черный кот — Бакс. На лето мы брали его в деревню. Там он быстро освоился и даже подружился с местным кошачьим бандитом — большим рыжим котом с порванным ухом. И вот в какой-то момент мой кот решил показать Рыжему самое ценное, что у него было, — свою самую любимую игрушку. Это была потрепанная плюшевая мышь. Он еще котенком привык таскать ее везде с собой, но в деревне всегда оставлял ее дома, а в этот раз специально вынес и принес мышь в огород. Он бросил игрушку под нос Рыжему и стал показывать, какая это классная штука, что ее можно и лапкой пнуть, и за шейку прикусить, да и вообще в зубах держать удобно. Рыжий наблюдал за всем этим, а потом дернул хвостом, развернулся и ушел. Бакс в замешательстве посмотрел вслед Рыжему, потом на игрушку и, видимо, что-то решив, побежал догонять Рыжего. Мышь так и осталась лежать на огороде. Хотя потом мы принесли ее домой, больше он с ней не играл. © Vangui / pikabu

А у ваших питомцев есть любимые игрушки? Делитесь фотографиями в комментариях.