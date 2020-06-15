15 животных, которых природа создала во время безумного приступа креатива

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Сколько бы мы ни изучали этот мир, он не перестанет ошеломлять нас своими диковинными красотами. В особенности животными, ведь глядя на некоторых невольно начинаешь сомневаться в том, что они не прилетали с далеких галактик.

Мы в AdMe.ru с раскрытым ртом любовались на этих странных, но от этого не менее впечатляющих существ. Надеемся, эта подборка разожжет в вас интерес к природе нашей планеты.

1. Медуза-яичница

Эта медуза получила свое название благодаря желтому «куполу», который делает ее похожей на растекшееся в воде яйцо. Кстати, внутри этого «купола» и на его поверхности любят кататься такие мелкие морские обитатели, как крабы. Но, увы, век этой красавицы недолог — всего полгода.

2. Чешуйчатая райская птица

Длинные чешуйчатые перья есть только у самцов. Эти отростки уникальны, ведь они играют лишь роль украшения для привлечения самок.

3. Морская овечка, или костасиелла курошимы

Этот милашка — морской брюхоногий моллюск. Они обладают способностью собирать хлоропласты из водорослей, которыми питаются, и использовать их для фотосинтеза.

4. Какомицли

Научное название этого хищного млекопитающего, Bassariscus, переводится как «лисичка», само слово «какомицли» происходит от ацтекского «полупума», а их ближайший родственник — енот. Обитают они в скалистой местности, обычно около воды.

5. Фрегат

Самые крупные фрегаты, фрегаты великолепные, по обыкновению летают над тропическими водоемами и проводят за этим делом большую часть времени. Они славятся поистине роскошным горловым мешком, на который в первую очередь и глядят самки, выбирая себе пару.

6. Асцидия

На самом деле это не растение, как кажется на первый взгляд, а животное. А именно асцидия. Большинство из них ведет неподвижный образ жизни, прикрепившись с помощью подошвы к подводным скалам, но некоторые могут двигаться, присоединяясь к поверхности одной частью тела и перекидывая через себя другую. Также из асцидий готовят блюда и делают лекарства.

7. Горная вискаша

Вискаша — грызун из семейства шиншилловых. На первый взгляд, это животное похоже на кролика, но главное его отличие — это длинный пушистый хвост. Вискаши живут небольшими группами в скалах, по которым им помогают скакать мясистые подушечки на лапах.

8. Розовая колпица

Эта птица выглядит так, будто появилась благодаря скрещиванию фламинго и утки. Она относится к семейству ибисовых. Как и в случае с фламинго, розовый цвет оперенья колпицы появился благодаря их рациону, а питаются они ракообразными, водными насекомыми, лягушками, тритонами и мелкой рыбой.

9. Рыба мандаринка

Такое название рыба получила из-за своего необычайно яркого окраса, который напоминает мантию мандарина, чиновника в императорском Китае. Мандаринки обитают в прибрежных рифах Тихого океана, а питаются в основном беспозвоночными.

10. Колючий цветочный богомол

Это довольно спокойное и тихое насекомое. Но если ему будет угрожать опасность, оно раскроет крылья, на которых изображен рисунок, имитирующий глаза, и тем самым отпугнет противника.

11. Бородавчатый удильщик

Рыба-лягушка — это разновидность удильщиков. Они способны заманивать свою жертву выступом-приманкой и менять окрас, подстраиваясь под окружающее пространство.

12. Цейлонский лягушкорот

Эти жутковатые птицы из отряда козодоеобразных обитают на юго-западе Индии и острове Шри-Ланка. Они особенно активны в сумерках и ночью, а в дневное время тихо сидят на деревьях.

13. Эквадорская зонтичная птица

Этот красавец с черным хохолком принадлежит к семейству воробьиных птиц — котинговых. Его ареал обитания простирается от юго-запада Колумбии до Эквадора. Свисающая с грудной клетки «сережка» имеется только у самца и может раздуваться во время процесса ухаживания.

14. Голубоперый балистод

Голубоперый балистод, тропическая рыба семейства спинороговых, за счет своего мощного подбородка способен ворочать большими каменными глыбами, чтобы достать спрятавшуюся под ними добычу. А питается он в основном морскими ежами, моллюсками, ракообразными и кораллами.

15. Кудрявый голубь Frillback

«Его перышки похожи на шоколадную стружку, которой обычно украшают торты». perkytitssolidshits / Reddit

Наряду с другими одомашненными голубями, это чудо является потомком обычного скалистого голубя. Он чуть больше других голубей, а завитки покрывают весь щиток его крыла.

А какое животное из подборки вам бы хотелось увидеть вживую и почему?