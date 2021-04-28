15+ страхов домашних животных, с которыми под силу справиться по-настоящему любящему хозяину
Заводя домашних животных, мы часто оказываемся не готовы к тому, что у каждого из них свой характер, который может проявляться не так, как мы ожидаем. Например, что французский бульдог, с которым вы планировали бегать по утрам в парке, будет избегать незнакомых мест и предпочитать лежать на диване. А кот не подружится с кем-то из членов семьи. И часто причиной странного поведения животного может быть страх или даже фобия, которые хозяева не сразу могут распознать.
Мы в AdMe.ru решили уточнить, с какими страхами чаще всего сталкиваются наши любимцы и как им можно помочь. Но если фобия усугубляется, нужно обратиться к врачу, который поможет скорректировать поведение или назначит успокоительные препараты.
Как понять, что собака боится. Причины и развитие страхов
- Тот факт, что собака сильно чего-то боится, может быть связан со многими проблемами: от нарушения социализации щенков и от возрастных заболеваний, таких как деменция, до травматических переживаний или генетики.
- Кроме ярких проявлений страха, которые хозяин может сразу понять (например, лай, скуление, дрожь), бывают и скрытые: немотивированная агрессия, резкие движения, слюнотечение, учащенное дыхание, подгибание хвоста, а также попытки спрятаться или общее снижение активности. Такое поведение может свидетельствовать о том, что пес испытывает стресс, и нужно понять его причину.
- Ветеринары и зоопсихологи говорят, что часто неправильное поведение хозяев может усугубить фобию животного. С каждым страхом нужно бороться своим методом, но важно не поощрять собаку и не слишком эмоционально жалеть ее во время паники. Иначе вы закрепляете в ее сознании мысль «Я боюсь, и я делаю правильно». Привычные фразы тоже могут стать спусковым механизмом — животное способно предвидеть стрессовую ситуацию, когда слышит слова типа «все в порядке», «не бойся». При панике хозяин должен сохранять спокойствие, постараться переключить внимание собаки.
- Собаки умеют самостоятельно справляться с тревогой. Например, чтобы расслабиться и собраться с мыслями, им нужно что-нибудь пожевать или погрызть. Если собака (особенно молодая) грызет обувь, это означает, что она не понимает, почему ей так некомфортно, и пытается заглушить тревогу.
- Зевота собаки также может означать, что она пытается справиться с тем, что ее напугало, или хочет избавить от стресса другое животное, которое находится рядом.
Чего боятся и как помочь
- Гроза и фейерверки. Громкие и непредсказуемые звуки и световые эффекты фейерверков заставляют многих собак дрожать от страха, метаться и даже выбегать из дома. Нужно обеспечить псу безопасное место (кладовка, плед на кровати), отвлекать от шума, можно затеять простую игру, которая ему нравится.
- Одиночество или разлука с хозяином. В этом случае эффективно только постепенное и последовательное приучение собаки к тому, что она остается одна, сначала на короткий срок, а потом все дольше. Хозяин должен быть максимально спокойным и уверенным, когда уходит из дома: собаки мгновенно считывают тревогу.
- Ветеринар. Странные запахи, новые люди, уколы или другие манипуляции заставляют собаку нервничать. Если есть возможность, приведите пса к врачу просто пообщаться, а также хвалите и угощайте питомца, если ему удалось остаться спокойным во время визита.
- Езда на машине. Этот страх может быть связан с неприятными воспоминаниями или незнакомой ситуацией. Можно использовать угощения и похвалы, чтобы не спеша заманить собаку в машину. В первый раз совершите короткую поездку в приятное для нее место, например в парк.
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Незнакомцы и дети. Если собака опасается людей, важно дать ей возможность приближаться к ним тогда, когда ей будет удобно, не принуждать. Важно помнить, что общение с людьми — важный этап социализации, который нельзя пропускать в раннем возрасте пса.
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Предметы. Эти страхи иногда бывают непонятны хозяевам. Если, например, пылесоса собака боится из-за шума, то чем не угодила тумбочка или статуя? В этом случае помогает элемент игры — можно весело познакомить животное со «страшным» предметом.
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Ступеньки. Еще одна фобия, которая может проявиться из-за нарушений социализации. Если щенком собака не сталкивалась со ступеньками, то может бояться их позже. Некоторые собаки могут преодолеть этот страх, если вы превратите подъем и спуск по ступенькам в игру. Других же придется учить ходить по лестнице буквально шаг за шагом, мотивируя едой или похвалой.
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Другие собаки. Если пес боится себе подобных, стоит попробовать найти компаньона по прогулкам со спокойной и дружелюбной собакой, чтобы попробовать подружить их. Дружба с одной собакой не означает, что пес перестанет бояться остальных, но шансы на это есть. Но все же социализацию важно начинать с раннего возраста, тогда страхи легче скорректировать.
Как понять, что кошка боится
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Шерсть дыбом, прижатые уши, шипение, царапание и потеря контроля над мочевым пузырем — все эти признаки говорят о том, что кошка сильно напугана. Если стресс есть, но не такой сильный, кошки прячутся в месте, которое считают безопасным.
Чего боятся и как помочь
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Громкая техника. Предметы домашнего обихода, такие как пылесосы, блендеры, стиральные машины, способны сильно напугать кошку. Можно предупредить стресс, сразу поместив животное в другую комнату, перед тем как вы соберетесь, например, пылесосить. Хорошо, если в это время с питомцем будет находиться кто-то другой, чтобы успокоить его, если это будет нужно.
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Переезд в новый дом. Этот опыт кошка просто должна прожить, позвольте ей прятаться, обнюхивать все и постарайтесь сразу создать такой режим, к какому она привыкла в прежнем доме.
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Незнакомые предметы, которые появились неожиданно. Многим знакомо видео, когда кошкам во время еды подкладывают огурец и они подпрыгивают от страха. В роли огурца может выступать любой предмет — кошки особенно уязвимы и их легко напугать, если что-то изменится в их среде, когда они чем-то очень увлечены.
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Бывает, что кошка не жалует кого-то из семьи. Часто это означает, что этот человек грубо обошелся с животным, по его мнению. Это может быть игра, которая не понравилась питомцу, наказание за провинность или крик. Кошки могут долго хранить такую обиду.
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Вода. Кошкам очень неприятна процедура купания, они знают, что не нуждаются в нем, и испытывают большой стресс от воды. Просто потому что их шерсть, намокая, становится тяжелой, появляется неприятный животным запах, от которого они потом не могут избавиться. Если бы кошка могла говорить, она бы сказала: «Хозяин, купать меня — это как посадить тебя в ванну в новом пальто».
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Незнакомцы. При боязни людей работает только аккуратная социализация, постепенное приучение. Кошка должна сама выразить сначала робкое желание подойти к человеку, понюхать его. Кормление животного поможет быстрее преодолеть неприязнь.
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Если кошка спряталась, чтобы пережить стресс, не вытаскивайте ее насильно, показывая, что все в порядке. Такой поступок может еще сильнее напугать животное и способствовать развитию фобии. Она не может ничего контролировать и впадает в панику. Оставьте животное в покое и убедитесь, что у него есть легкий доступ к пище, воде и туалетному лотку из укрытия.
Как понять, что грызуны боятся
- Когда кролики боятся, они прижимают уши, прижимаются к земле, могут повизгивать, кряхтеть (притом что кролик обычно издает мало звуков), тяжело дышать, стучать по земле задними лапами.
- Хомяки при ощущении опасности зарываются в норку, а если такой возможности нет, то сильно раздувают щеки, дрожат и могут даже притворяться мертвыми.
- Шиншиллы, которые долго испытывают стресс, могут стать агрессивными или все время прятаться в укромном месте клетки. Признаком того, что животное напугано, иногда являются свист, чрезмерное питье, нежелание двигаться или, наоборот, повторяющиеся движения (например, бег по клетке). При сильном стрессе может наблюдаться частичное выпадение шерсти.
Чего боятся и как помочь
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Хомяков могут пугать люди, также они боятся воды, потому что в природе не взаимодействуют с ней, к тому же купание может принести вред их здоровью. Не любят громких звуков, сквозняков и солнечных лучей. Старайтесь, чтобы клетка стояла вдали от других домашних животных, пока хомяк не привыкнет к ним. Берите его на руки только тогда, когда он выражает желание, а не прячется в глубине клетки. Оставьте хомяка в покое, если он шипит на вас. Шипение — признак страха и агрессии.
- Шиншиллы боятся резких звуков, могут опасаться других животных и людей. Они не слишком любят сидеть на руках, а «крепкое объятие» может надолго напугать их. Приучайте животное к себе, но не берите все время на руки — лучше пусть шиншилла находится в открытой емкости (например, с песком) рядом с вами.
- Кролики боятся многих новых вещей, их могут ввести в состояние стресса резкие запахи, громкие звуки, незнакомые люди, ветер, животные. Ко всему этому кролик должен постепенно привыкать, имея безопасное место, где он может укрыться, — клетку или ящик. «Раздражители» можно постепенно вводить в жизнь животного, чтобы он привык считать их чем-то повседневным и непугающим. Например, если кролики боятся, когда кто-то проходит мимо клетки, делайте это несколько раз в день спокойно и медленно.
А вы замечаете стресс своих домашних животных? Как боретесь с ним?