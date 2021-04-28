15+ страхов домашних животных, с которыми под силу справиться по-настоящему любящему хозяину

Заводя домашних животных, мы часто оказываемся не готовы к тому, что у каждого из них свой характер, который может проявляться не так, как мы ожидаем. Например, что французский бульдог, с которым вы планировали бегать по утрам в парке, будет избегать незнакомых мест и предпочитать лежать на диване. А кот не подружится с кем-то из членов семьи. И часто причиной странного поведения животного может быть страх или даже фобия, которые хозяева не сразу могут распознать.