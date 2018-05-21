15 собак, которые покорят вас своими непосредственными выходками
Собаки — несказанно преданные существа. Они готовы отправиться за своим хозяином и в огонь и в воду. А еще песики способны на удивительные поступки — смешные и трогательные, самоотверженные и хитроумные. Не верите? Посмотрите на этих собак, и вы поразитесь, насколько умны эти существа. Иногда даже кажется, что они мало в чем уступают людям.
AdMe.ru собрал собак, которые найдут путь к вашему сердцу благодаря своему нетривиальному поведению.
1. Когда ты хитрый, но верный
2. «Заказал собаке кекс на день рождения. Разница между фото — несколько секунд»
3. «Моя собака не любит печеньки. Но если кто-то дает ей одну, она принимает и несет ее, пока мы не отойдем подальше. И тогда она аккуратно оставляет печеньку на земле, чтобы никого не обидеть»
4. Красноречивый жест
5. «Он встречает меня так с работы каждый день»
6. «Его сердце просто разбилось, когда я сказал ему, что пора выходить»
7. «Соседскому псу не хватает внимания, и он приходит ко мне во двор за почесонами»
8. Хороший мальчик знает, что с палкой в дом нельзя
9. Ты можешь выть сколько хочешь, милый Чарльстон
«Привет, соседи! Меня зовут Чарльстон Чу, и мне очень жаль, что я вою. Я старичок, у меня катаракта, и иногда мне очень страшно, потому что я не вижу, где нахожусь и где моя мама. Когда я привыкну к новому месту, я успокоюсь. Спасибо за ваше терпение. Я не хотел быть таким наказанием для вас.
Мопс Чарльстон Чу, 502-я квартира.
P.S. Когда я не вою, люблю сидеть в милых позах или спать».
10. Когда вы собираетесь в парк и человек говорит тебе взять только ту игрушку, которую сам унесешь
11. «Она играет бабушку в постановке дочери про Питера Пена. Сегодня была примерка костюма»
12. Это Джеймси. Он целует каждого песика, которого встречает на прогулке
13. Генри только что окончил курсы «хорошего поведения» для собак и тут же забыл все, чему его учили (например, не есть свой диплом)
14. Это Купер. Он вырыл яму, упал туда и застрял. Что ж, с каждым могло случиться
15. Пес увидел, как студенты расплачиваются деньгами за продукты, и стал носить листья, чтобы тоже «купить» еду
А на какие любопытные поступки способны ваши питомцы? Расскажите о них.
Фото на превью pennies103/twitter