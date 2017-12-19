Глядя на этих собак, задумываешься, точно ли человек в доме главный

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Айкама Зорба — так звали самую большую собаку в мире родом из Великобритании. Он весил почти 156 кг и достигал 94 см в высоту. А вообще сенбернары и мастифы признаны крупнейшими собачьими породами, однако по такому показателю, как рост, они все же уступают пальму первенства датским догам и ирландским волкодавам. AdMe.ru собрал фотографии собак, которые даже не представляют, насколько они огромны.

Пожалуйста, подвиньте этого медведя, я пытаюсь найти на снимке собаку

Ох уж эти маленькие люди с их маленькими диванами

Сам черт не страшен, когда рядом такой пес!

Скажите, чем вы его кормите?

Можно спокойно курить сигару и ничего не бояться, когда рядом твой милый Пушок

Надеюсь, дальше будет расти только ребенок

Мне кажется, это медведь, который притворяется собакой

А подголовника у вас не найдется?

Персонажей «Красавицы и чудовища» явно с них срисовали

Просто. Пушистый. Гигант

Даже самым большим и сильным иногда нужны обнимашки

Удобно, когда ноги от ушей

Я не хочу ничего решать, я хочу на ручки!

Танцы с высоким блондином

То чувство, когда ты стройный высокий красавчик

Черт, каким шампунем он пользуется?

Такую мощь обнять получается только лежа

У больших и сильных тоже есть свои слабости

Когда внутри большого тебя бьется огромное сердце

Большая любовь

Когда ты вырос, а твои хозяева нет

Когда ты великолепен и не скрываешь этого

Ну это точно родственник медведя!

Не Пушок, а Пушище

Когда смогла поднять своего пса на целых 2 секунды

Один вопрос — сколько он весит?

Оставляйте в комментариях фотографии своих любимцев, которым тоже есть чем удивить этот мир.