Глядя на этих собак, задумываешься, точно ли человек в доме главный
Айкама Зорба — так звали самую большую собаку в мире родом из Великобритании. Он весил почти 156 кг и достигал 94 см в высоту. А вообще сенбернары и мастифы признаны крупнейшими собачьими породами, однако по такому показателю, как рост, они все же уступают пальму первенства датским догам и ирландским волкодавам.
AdMe.ru собрал фотографии собак, которые даже не представляют, насколько они огромны.
Пожалуйста, подвиньте этого медведя, я пытаюсь найти на снимке собаку
Ох уж эти маленькие люди с их маленькими диванами
Сам черт не страшен, когда рядом такой пес!
Скажите, чем вы его кормите?
Можно спокойно курить сигару и ничего не бояться, когда рядом твой милый Пушок
Надеюсь, дальше будет расти только ребенок
Мне кажется, это медведь, который притворяется собакой
А подголовника у вас не найдется?
Персонажей «Красавицы и чудовища» явно с них срисовали
Просто. Пушистый. Гигант
Даже самым большим и сильным иногда нужны обнимашки
Удобно, когда ноги от ушей
Я не хочу ничего решать, я хочу на ручки!
Танцы с высоким блондином
То чувство, когда ты стройный высокий красавчик
Черт, каким шампунем он пользуется?
Такую мощь обнять получается только лежа
У больших и сильных тоже есть свои слабости
Когда внутри большого тебя бьется огромное сердце
Большая любовь
Когда ты вырос, а твои хозяева нет
Когда ты великолепен и не скрываешь этого
Ну это точно родственник медведя!
Не Пушок, а Пушище
Когда смогла поднять своего пса на целых 2 секунды
Один вопрос — сколько он весит?
Оставляйте в комментариях фотографии своих любимцев, которым тоже есть чем удивить этот мир.